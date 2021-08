Jeux Olympiques : l'escalade a trouvé sa voie et se développe en salle comme à Clermont-Ferrand

CJe n'est pas seulement parce que la météo n'est pas très favorable en Auvergne, mais la file d'attente est imposante devant l'entrée de "B Up" une salle d'escalade ouverte en 2017 à Clermont-Ferrand. Pass sanitaire en poche, ils sont nombreux à attendre pour accéder aux installations. "Il y avait un gros manque sur Clermont, pas de structures ou très peu, c'était une bonne opportunité pour nous de développer l'escalade ici" explique Stéphane Julien, ancien vainqueur d'épreuves de coupe du monde et cogérant de "B Up" une salle entièrement dédiée à la discipline depuis 2017. "La vitrine des eux va encore démocratiser notre sport, c'était déjà le cas, mais là ca va toucher une population encore plus élargie".

Les plus jeunes peuvent s'initier © Radio France - Jean-Pierre Morel

Sur 1700 mètres carrés, les voies, les prises et les blocs sont à la disposition des plus confirmés, comme Noémie et Gaétan, ou débutants comme Tewis, 6 ans, et sa maman. "Il faut grimper les jaunes, mais je n'y arrive pas trop, ça fait mal aux mains" lâche le jeune garçons qui découvre l'activité. "Il grimpe partout, on est en vacances et comme il pleut on est venu essayer" ajoute sa maman. Un peu plus loin Noémie va se lancer sur une voie. "C'est la beauté du geste, on doit résoudre des problèmes pour passer" s'amuse celle qui a découvert la discipline à la Fac. "C'est aussi le dépassement de soi car on est seul face à la paroi" pour Gaétan.

Pour moi, l'escalade, c'est en pleine nature, et pas aux Jeux... Rémy, grimpeur depuis 1980

Depuis quelques années, les salles ouvrent un peu partout, mais ceux qui les fréquentent ne sont pas toujours qui grimpent en pleine nature. "Moi j'ai commencé dans les années 80 en regardant Edlinger, mais la finalité c'est l'activité en pleine nature" avance Rémy. "Ca permet quand de s'entrainer facilement même à la sortie du boulot, mais la compétition, les Jeux, ce n'est pas mon truc". Pourtant, pour la première fois, l'escalade est une discipline olympique à Tokyo. Et un français vise même une médaille en finale ce jeudi. "Oui, c'est clairement une chance de médaille" poursuit Stéphane Julien, "Mickaël Mawem est venu s'entrainer avec nous à Clermont pendant près de trois ans car à l'époque nous étions ici plusieurs grimpeurs de haut niveau".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec plus d'un millions de pratiquants, l'escalade est en pleine expansion en France. Stéphane Julien et son associé vont d'ailleurs ouvrir une nouvelle salle l'an prochain. Mais aujourd'hui ils seront les premiers supporters de Mickael Mawem, en finale des Jeux, qui s'est entrainé pendant près de trois ans à Clermont.