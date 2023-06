Jeux olympiques : le marcheur de Saint-Berthevin, Gabriel Bordier réalise les minimas pour Paris 2024

C'est une très très grosse performance réalisée ce samedi en Espagne par Gabriel Bordier. Le marcheur de l'US Saint-Berthevin a battu son record personnel sur 20 km marche (1h20'10) à La Corogne en franchissant la ligne au bout d'une heure vingt minutes et huit secondes d'effort. Le Mayennais a pris la 8e place de la course. En signant cet excellent chrono, Gabriel Bordier est directement qualifié pour les prochains championnats du monde à Budapest (Hongrie) début août. Il est aussi désormais qualifiable pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Berthevinois sera aux Jeux si pas plus de trois marcheurs français réalisent les minimas demandés. En Espagne, Gabriel Bordier a pris une très belle option.

ⓘ Publicité