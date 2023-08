Jeux Olympiques : le marcheur mayennais Gabriel Bordier peut compter sur ses sponsors pour préparer Paris 2024

Dans un an, le monde entier va vivre au rythme des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024. France Bleu Mayenne consacre cette semaine une série sur les JO et ses disciplines. Ce mardi 8 août, focus sur l'athlète de Saint-Berthevin, Gabriel Bordier, qui devrait participer aux Jeux Olympiques. Il a déjà réalisé les minimas sur 20 km marche. Le Mayennais de 25 ans peut compter sur le soutien de ses sponsors dans sa préparation.

ⓘ Publicité

Quatre sponsors dont trois locaux

Gabriel Bordier est accompagné depuis plusieurs années par quatre sponsors, dont trois basés en Mayenne. "J'ai de la chance d'avoir des sponsors qui m'ont rejoint dès le début de mon parcours de sportif de haut niveau. Je pense sur Saint-Berthevin, à Intersport, mais aussi au groupe Eiffage-OPERE et également au Crédit Mutuel localement. Des gens qui sont un soutien très important dans ma pratique depuis quelques années déjà", détaille-t-il.

Le marcheur de Saint-Berthevin est également soutenu par le groupe spécialiste de l'immobilier Century 21 et par des collectivités locales. "Le Département de la Mayenne qui soutient les sportifs de haut niveau du département, mais aussi les Pays de la Loire qui est aussi une aide en parallèle des partenaires privés et des aides qu'on peut avoir aussi par nos fédérations sportives respectives", souligne Gabriel Bordier.

Gabriel Bordier s'entraîne régulièrement sur le stade de Saint-Berthevin, où est basé l'USSB son club d'athlétisme. © Radio France - Maïwenn Bordron

La saison d'un sportif de haut niveau coûte cher : le marcheur de 25ans change par exemple ses chaussures toutes les six à huit semaines, soit un budget de plus de 1. 000 euros par an. Grâce au magasin Intersport, basé à Saint-Berthevin, Gabriel Bordier n'a rien à dépenser en matériel. "Ils m'aident directement et ils m'ont permis aussi trouver des équipementiers, notamment New Balance qui m'équipemente depuis déjà trois ou quatre ans, ce qui me permet de m'équiper en chaussures, en textile aussi tous les ans", explique le Berthevinois. Ses sponsors lui permettent aussi de financer "un coach en prépa physique" et une "préparatrice mentale", indispensables dans sa carrière sportive de haut niveau.

L'argent des sponsors l'aide aussi à payer ses déplacements pour des compétitions en France ou à l'étranger. "Au mois de juin, je me suis déplacé sur une compétition en Espagne. Le budget de la compétition, entre le vol, la restauration, l'hôtellerie, pour moi et mon coach, ça monte vite à 1.000 ou 2 .000 euros. Ce sont plein de petites choses qui s'accumulent sur toute l'année et qui font qu'à la fin, j'ai un budget à plus 10 .000 euros par an", confie-t-il. Pour préparer les Jeux Olympiques de Paris, Gabriel Bordier ne prévoit pas de frais supplémentaires par rapport à cette année. Il va continuer à s'entraîner à Angers, là où il vit pour ses études de médecine, et à Saint-Berthevin, où est basé son club d'athlétisme.

Avant Paris 2024, Gabriel Bordier va participer aux Championnats du monde d'athlétisme à Budapest en Hongrie. L'athlète de Saint-Berthevin sera sur la ligne de départ du 20km marche le 19 août.