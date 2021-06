Jeux Olympiques : le Montbéliardais Wahid Hambli peut valider son billet pour Tokyo ce week-end

Wahid Hambli revient aussi souvent que possible dans son quartier de la Petite-Hollande à Montbéliard pour s'y entraîner et profiter de sa famille et de ses proches

Il ne lui reste qu'une marche à gravir et Wahid Hambli réalisera son rêve : participer aux Jeux Olympiques (23 juillet-8 août). Le boxeur originaire du quartier de la Petite Hollande à Montbéliard, prend part dès ce vendredi 4 juin au TQO, le Tournoi de Qualification Olympique, à Villebon en Essonne.

Pour voir Tokyo en juillet et août prochain, le trentenaire devra remporter au moins un combat, face à l'Irlandais Walsh. Avec plus d'une centaine de victoires à son actif Wahid Hambli est le numéro un français et numéro cinq mondial dans sa catégorie des moins de 69 kilos (poids welters). Sa qualification n'aurait donc rien d'une surprise. Celui qui fait partie de l'équipe de France olympique vise d'ailleurs une médaille aux JO cet été.

Hambli pas impressionné par son adversaire

"Je ne fais pas une fixette sur mon adversaire, je n'y pense pas, je me prépare et je suis assez optimiste. Je connais son style, c'est un contre-attaquant, on va mettre en place une stratégie mais je ne calcule pas trop", détaille le boxeur montbéliardais, qui se prépare depuis plus d'un an, aller aux Jeux serait l'aboutissement de sa carrière : "rêve d'enfant qui deviendrait réalité."

Les boxeurs français jouent leur avenir olympique ce weekend à Villebon-sur-Yvette où se tient jusqu'à lundi le tournoi de qualification de la zone Europe, brutalement interrompu à Londres en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.