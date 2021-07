Jeux olympiques : le nageur amiénois Enzo Tesic éliminé avec le relais du 4x200 mètres

Il était le troisième et dernier nageur du club d’Amiens Métropole Natation à entrer en lice aux Jeux olympiques de Tokyo. Engagé sur le relais français du 4x200 mètres en natation, Enzo Tesic ne connaîtra pas une 2e course au Japon. L’équipe de France de natation a été éliminée dés la première course, celle des séries. 6e place insuffisante et 11e place sur les 2 séries pour Enzo Tesic et ses camarades Jordan Pothain, Hadrien Salvan et Jonathan Atsu.

Troisième relayeur, Enzo Tesic n’a pas démérité, en remontant le relais français, avec un chrono personnel de 1m46s84. Pas de finale quand même pour les nageurs tricolores et fin de l'aventure à Tokyo pour le nageur de 21 ans né à Amiens, qui découvrait les Jeux olympiques.

Maxime Grousset qualifié en demi-finale du 100 mètres nage libre

Plus de réussite pour Maxime Grousset sur le 100 mètres nage libre ! Après un très bon relais ce lundi 26 juillet avec l'équipe de France sur la finale du 4x100 mètres nage libre (sixième place au final pour l'équipe de France), le pensionnaire d'Amiens Métropole Natation s'est qualifié ce mercredi en demi-finale du 100 mètres nage libre, avec le douzième temps global, en 48s25. Il faudra quand même nager plus vite pour décrocher l'un des huit meilleurs temps et accéder à la finale. Lundi, Maxime Grousset avait nagé en 47s52 sur le relais du 4x100 mètres. Un chrono qui l'a classé à la 3e place des meilleurs performances françaises de tout les temps sur la distance.

Maxime Grousset sera aligné ce mercredi 28 juillet dans la première série des demi-finales (ligne d'eau numéro 7), avec un départ fixé à 3h30 du matin, heure française.

Mewen Tomac au départ du 200 mètres dos

Eliminé en demi-finale du 100 mètres dos ce lundi 26 juillet, Mewen Tomac retrouve pour sa part le bassin du Centre aquatique olympique de Tokyo. Le triple champion de France prend ce mercredi 28 juillet le départ des séries du 200 mètres dos. Mewen Tomac sera aligné dans la 3e série, ligne d'eau numéro 7. Départ à 12h28, heure de Paris, avec l'objectif de finir parmi les 16 meilleurs chronos pour accéder aux demi-finales.