Jeux olympiques : le sport français au soutien du kayakiste alsacien Guillaume Burger

Plusieurs sportifs français apportent leur soutien à Guillaume Burger. Le kayakiste originaire de Lampertheim s'est qualifié pour les JO de Tokyo, avant que la Fédération internationale ne lui retire son billet à cause d'une erreur administrative, qu'elle a elle-même commise.

Plusieurs personnalités du sport français ont affiché leur soutien sur les réseaux sociaux à Guillaume Burger, dont la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo a été invalidée par la Fédération internationale.

Le kayakiste, originaire de Lampertheim et désormais licencié à Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine, avait décroché son billet pour les JO, en finissant deuxième d'une course à Szeged en Hongrie.

Mais le lendemain, la fédération internationale lui a retiré sa qualification à cause d'une erreur administrative, qu'elle a pourtant commise elle-même (l'équipe de France n'était pas en mesure d'obtenir une place pour les JO dans la course en question). Elle a attribué le ticket olympique à un athlète norvégien, arrivé troisième.

L'ascenseur émotionnel et les malheurs de Guillaume Burger ont ému plusieurs sportifs français, qui lui apportent ces derniers jours leurs soutien sur les réseaux sociaux, à travers notamment des messages sur twitter. Ils ont choisi le hashtag #soutienburger et #respectathlete, ainsi qu'un petit clin d'œil avec un dessin des anneaux olympiques, et un hamburger en guise de cinquième anneau.

Le marcheur Yohann Diniz, l'escrimeuse Astrid Guyart, la snowboardeuse Marie Martinod, la basketteuse Emilie Gomis ou encore la championne de taekwondo Glawdys Epangue ont notamment posté des messages de soutien au kayakiste bas-rhinois.

Un courrier au CIO avant la saisine du TAS ?

Le Comité national olympique et sportif français, la Fédération française de canoë-kayak et même la fédération internationale qui a pourtant commis cette incroyable erreur administrative, ont envoyé un courrier au Comité international olympique pour essayer d'obtenir la qualification du Français pour les JO de Tokyo (et du Norvégien aussi au passage).

Si Guillaume Burger n'obtient pas gain de cause, il pourrait ensuite saisir le Tribunal arbitral du sport.

