Jeux Olympiques: pas de miracle pour Alexis Phelut sur le 3.000 steeple

La piste du stade Olympique n'avait pas eu le temps de sécher après l'orage japonais; pas grave pour des coureurs de steeple, obligés de mettre les pieds dans l'eau derrière une haie. Alexis Phelut n'a jamais paru impressionné dans cette course, lui qui disputait sa première grande finale internationale. Le coureur du Clermont Athéltisme Auvergne est d'ailleurs longtemps resté dans le rythme, calé autour de la sixième place.

Mais lorsque les meilleurs ont emballé la finale, Alexis Phelut n'a pas pu suivre le rythme infernal et a glissé peu à peu au classement. A l'arrivée, il y avait une bonne ligne droite d'écart derrière le vainqueur, Soufiane El Bakkali. Le marocain a brisé l'hégémonie kenyane puisqu'un kenyan avait toujours été titré depuis les jeux de 1984. Le podium est somplété par l'Éthiopien Lamecha Girma et le Kényan Benjamin Kigen.

Le Français Alexis Phelut avait tout de même encore un peu force pour sprinter et devancer un autre marocain. Il termine donc 12e, en 8'23''14, à 14"24 de la médaille d'or. Une performance plus que correcte, à 4 secondes et demi de sa meilleure performance, réalisée en mai dernier. L'athlète du Cézalier a découvert les JO, il a découvert aussi une certaine pression médiatique avec de nombreuses notifications sur les réseaux sociaux. Mission accomplie pour Alexis Phelut, qui sera désormais attendu dans tous les grands rendez-vous mondiaux.