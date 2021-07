Jeux Olympiques : quels sont les sports qui font leur entrée à Tokyo ?

À Tokyo, les Jeux Olympiques seront "plus jeunes, plus urbains, avec davantage de femmes", comme voulu par le Comité international olympique. Le CIO a décidé d'ajouter quinze épreuves à Tokyo, avec un accent mis sur les épreuves associant hommes et femmes, comme le relais mixte 4x100 m quatre nages en natation, le relais mixte 4x400 m en athlétisme, le double mixte en tennis de table et des épreuves mixtes en judo, triathlon et tir. Résultat, il y aura à Tokyo deux fois plus d'épreuves mixtes (18) qu'à Rio en 2016 (9). La part de sportives devraient représenter 49% du total des engagés, contre 44,2% à Londres en 2012 et 45,6% à Rio en 2016. Certaines épreuves masculines ont été remplacées par des épreuves féminines en aviron, boxe et canoë et ainsi, quatre nouvelles fédérations internationales proposent pour la première fois un nombre identique d'épreuves masculines et féminines (aviron, canoë, haltérophilie et tir).

Par ailleurs, cinq disciplines font leur entrée aux JO et de nouvelles épreuves seront également proposées, comme le basket 3x3.

Cinq nouveaux sports olympiques

Les Jeux de Tokyo marquent les grands débuts olympiques du skateboard, de l'escalade, le surf et le karaté, tandis que le baseball (masculin) et le softball (féminin), font leur retour après une dernière apparition en 2008.

L'escalade

Escalade. © AFP - JOHN SAEKI, LAURENCE CHU

Le karaté

Karaté. © AFP - LAURENCE CHU

Le skateboard

Skateboard. © AFP - Laurence CHU

Le surf

Surf. © AFP - LAURENCE CHU

Le retour du baseball et du softball

Baseball et softball © AFP - LAURENCE CHU, JANIS LATVELS

Le CIO a d'ores et déjà annoncé que le skateboard, l'escalade et le surf seront de nouveau au programme des prochains JO en 2024 à Paris. On sait également que le breaking, issu du hip-hop, fera son entrée dans trois ans.