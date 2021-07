Jeux Olympiques de Tokyo : qui sont les athlètes sarthois qualifiés ?

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo se tient ce vendredi 23 juillet. Jusqu'au 8 août, près de 11.000 athlètes vont concourir dans différentes disciplines donc plusieurs sarthois et sarthoises.

Le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo sera donné ce vendredi 23 juillet avec la fameuse cérémonie d'ouverture. Près de 11.000 athlètes vont concourir dans différentes disciplines pour l'une des plus prestigieuses compétitions. La Sarthe sera notamment représentée par plusieurs athlètes tricolores.

La karatéka triple championne Leïla Heurtault

Qualifiée de justesse grâce à une wild card, Leïla Heurtault est bien connue dans l'univers du karaté. Elle a remporté des championnats européens et mondiaux et est actuellement 6ième mondiale dans la catégorie moins de 61 kg.

Nommée ambassadrice de la Sarthe, elle a fait sa carrière au club manceau Samurai 2.000. Ces J.O. sont aussi très symboliques car ce sera la première apparition du karaté, mais aussi la seule puisque pour le moment la discipline n'est pas reconduite pour les J.O de Paris en 2024. Son premier combat sera le 6 août (début du tournoi vers 5h30 du matin, heure française) et elle a toutes ses chances : sur les 9 autres combattantes alignées à Tokyo, 8 ont déjà été battues par la Sarthoise.

Les basketteuses Iliana Rupert et Alexia Chartereau

Parmi les basketteuses sélectionnées en équipe de France, on retrouve deux sarthoises : Alexia Chartereau et Iliana Rupert. Elles sont toutes les deux passées par les JS Coulaines et évoluent actuellement au Bourges Basket.

Ces joueuses sont un atout pour les Bleues : Alexia Chartereau est tout simplement la MVP de la saison 2020-2021 de Ligue féminine, tandis qu'Iliana Rupert a été élue meilleure joueuse de l'Euroligue en 2020 et 2021. Cette dernière va aussi bientôt s'envoler pour les Etats-Unis, récemment recrutée par l'équipe des Las Vegas Aces.

Battues en finale de l'Euro, les quatre matchs de préparation des françaises se sont conclus par deux victoires et deux défaites. Leur premier match officiel sera le mardi 27 juillet contre le pays hôte, le Japon.

Les anciens du MSB, Nicolas Batum et Petr Cornelie

Les fans du Mans Sarthe Basket retrouveront des joueurs connus dans l'équipe de France de basket, notamment Nicolas Batum, qui a évolué au MSB entre 2005 et 2008, avant de partir aux Etats-Unis où il joue pour les Los Angeles Clippers.

Plus novice, Petr Cornelie sera également de la partie. Formé au Mans, il a joué pour le club sarthois entre 2013 et 2017 puis entre 2018 et 2019. Joueur à l'Élan Béarnais, ce sera sa première sélection pour les Bleus. Leur premier match sera le dimanche 25 juillet contre un adversaire de taille : les États-Unis.

Frédéric Cattanéo, troisième sélection aux Jeux paralympiques

Les Jeux paralympiques se tiendront eux plus tard, du 24 août au 5 septembre. Parmi les 4.400 sportifs retenus : le tennisman manceau Frédéric Cattanéo. Pour ce joueur de tennis fauteuil à Arnage, ce sera sa troisième participation aux JO. Il avait notamment été médaillé d'argent à Londres en 2012.