Jeux Olympiques : Renaud Lavillenie ne sera pas porte-drapeau à Tokyo !

Le gymnaste Samir Ait-Saïd a créé la surprise en devançant le perchiste clermontois et le nageur Florent Manadou pour représenter la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture le 23 juillet au Japon. La jukoda Clarisse Agbegnenou a également été plébiscitée.

Les athlètes français en ont décidé ainsi. Annoncé grand favori pour être à la tête de la délégation française aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo (du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août), Renaud Lavillenie ne sera pas le porte-drapeau des tricolores. Pas plus que le nageur Florent Manaudou annoncé comme l'athlète le mieux placé pour concurrencer le perchiste clermontois.

Les noms des quatre sportifs (hommes et femmes) plébiscités pour les jeux olympiques et paralympiques ont été dévoilés ce lundi soir dans le journal de 20 heures de France 2.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La surprise Ait-Saïd

Parmi les candidats masculins, deux athlètes faisaient office de grands favoris : Renaud Lavillenie donc, mais aussi le nageur Florent Manaudou, champion olympique - comme le perchiste - en 2012 à Londres (et double médaillé d'argent en 2016 à Rio). Maxime Beaumont, spécialiste du canoë, et le gymnaste Samir Ait-Saïd faisaient figure d'outsiders. Et c'est ce dernier qui a créé la surprise.

Agbegnenou par ippon

Chez les femmes, c'est la judoka Clarisse Agbegnenou qui a été plébiscitée par les athlètes. La quintuple championne du monde était en concurrence avec la surfeuse originaire du Puy-en-Velay Johanne Defay, mais aussi Mélina Robert-Michon (vice-championne olympique du disque à Rio), la basketteuse Sandrine Gruda, la boxeuse Maïva Hamadouche, la tenniswoman Kristina Mladenovic, ou encore la véliplanchiste Charline Picon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Objectif podium olympique

Renaud Lavillenie va donc pouvoir se concentrer uniquement sur sa dernière quête de médaille olympique. Après plusieurs saisons jalonnées de pépins physiques, le Clermontois semble revenu à un très haut niveau. Suffisamment pour rêver de podium au Japon.

A bientôt 35 ans (le 18 septembre prochain), le champion olympique en 2012 à Londres a effectué plusieurs concours prometteurs cette saison. Le dernier en date dimanche au meeting de Stockholm. Il a égalé sa meilleure performance de l'année avec un saut à 5,92 mètres. Concours une nouvelle fois remporté par le prodige suédois Armand Duplantis (6,02 m).

Renaud Lavillenie ne sera pas seul perchiste clermontois au Japon, puisque son frère cadet Valentin est également qualifié pour les Jeux Olympiques. Les qualifications pour le concours du saut à la perche sont programmées le samedi 31 juillet. La grande finale aura lieu le mardi 3 août au stade olympique de Tokyo.

Porte-drapeaux paralympiques

Les athlètes français ont également désignés les deux porte-drapeaux tricolores à l'occasion des jeux paralympiques organisés dans la foulée des JO du mardi 24 août au dimanche 5 septembre à Tokyo.

Il s'agit de la judoka Sandrine Martinet et du champion du tennis fauteuil Stéphane Houdet.