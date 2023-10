Jeux Olympiques : sans la flamme olympique, l'Isère lance son "Relais Terre de jeux" pour célébrer Paris 2024

Top départ en Isère pour la préparation des Jeux de Paris 2024 ! A moins de dix mois de l'ouverture des Jeux Olympiques (26 juillet 2024), le département de l'Isère a lancé ce mercredi à Grenoble le "Relais Isère Terre de Jeux". Concrètement, un témoin en bois de Chartreuse va traverser de long en large le département jusqu'à l'ouverture des Jeux, passant par plus de 90 communes entre les mains des les membres des clubs sportifs isérois.

Célébrer même sans la flamme

Une manière aussi de compenser l'absence de la flamme Olympique, qui passera par 70 départements, mais pas l'Isère, malgré sa riche histoire Olympique. Le département de l'Isère a renoncé à son passage pour des raisons financières, préférant cette formule explique le président Jean-Pierre Barbier. "L'argent que nous aurions consacré à la flamme, nous le consacrons à cette manifestation de grande ampleur et de grande envergure, 'Isère, Terre de jeux', qui va durer presque un an en associant tous les territoires du département, en faisant un tour de l'Isère, en associant neuf intercommunalités et surtout un nombre incalculable de clubs sportifs avec le Comité départemental olympique. On fait en sorte que ces Jeux Olympiques de 2024 soient en Isère une vraie fête populaire".

Le relais est parti de Grenoble le 2 octobre 2024 et s'achèvera à Vizille le 26 juillet 2024, jour d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. © Radio France - Bastien Roques

Jean-Pierre Barbier a transmis le premier relais au décathlonien isérois Bastien Auzeil, qui avait fait les Jeux de Rio 2016, et vise désormais ceux de Paris. Ce dernier est parti avec un groupe de jeunes licenciés de l'Entente Athlétique Grenoble vers le stade Bachelard pour passer le témoin aux enfants de l'école d'athlétisme

En faire une fête populaire et pas seulement sportive

Parmi les sportifs ambassadeurs, la lanceuse de disque iséroise Melina Robert-Michon, six participations aux J.O. depuis ceux de Sydney en 2000. Pour elle il est important que les Jeux soient une fête ouverte au plus grand nombre : "C'est surtout l'occasion de voir partager ce monde olympique que moi je côtoie depuis 20 ans. Là, c'est l'occasion pour tous les Isérois de profiter un peu de cette belle fête. Le but, ce n'est pas que ce soit élitiste, c'est d'aller toucher tout le monde et que chacun puisse à son niveau profiter de ce moment là et que ça puisse leur apporter quelque chose. Et de se dire qu'ils ont vécu quelque chose de grand, de fort. Et je pense que l'esprit olympique, c'est ça aussi".

Une torche olympique authentique des Jeux de Grenoble en 1956 a été exposée pour l'occasion. © Radio France - Bastien Roques

Et de citer ceux qui ont eu la chance de les connaitre l'hiver à Grenoble en 1968 : "Je me suis rendue compte pour avoir rencontré plein de gens qui avaient participé, que ce soit en tant que bénévole ou juste en tant que spectateur aux Jeux de Grenoble, lorsqu'on a fêté les 50 ans et beaucoup m'ont dit qu'ils se souvenaient, ils me racontaient ça avec des étoiles dans les yeux, comme quelque chose qui avait vraiment changé leur vie. Et je me dis voilà, c'est ça aussi les Jeux olympiques**". Melina Robert-Michon, est elle bien partie pour une 7e participation olympique à Paris l'an prochain : elle n'a pas atteint les minima requis mais s'est bien placée dans le "ranking", l'autre voie de qualification.