La France a décroché la médaille de bronze au concours complet par équipes. Parmi les montures tricolores, Absolut Gold du Haras des Coudrettes a su réaliser le sans faute sur l'épreuve du Cross et en saut d'obstacle. Cette médaille de bronze récompense le travail du Haras normand.

JO Tokyo 2020 : La médaille de bronze pour Absolut Gold et le Haras des Coudrettes

L'équipe de France a remporté la médaille de bronze au concours complet par équipes. Les cavaliers Nicolas Touzaint, Christopher Six et Karim Laghouag ont réussi à se maintenir sur le podium à l'issue de la dernière épreuve, celle du saut d'obstacle ce lundi.

En difficulté après la première épreuve de dressage (9e), les cavaliers français et leurs montures ont su remonter la pente avec notamment le sans-faute en cross et au saut d'obstacle (mais avec une pénalité de temps) de Nicolas Touzaint et de son cheval Absolut Gold HDC.

Une performance qui a ravi Emmanuèle Perron-Pette, la propriétaire de ce Hongre âgé de onze ans. La gérante et propriétaire du Haras des Coudrettes basé au Mesnil-Mauger n'a pas raté une miette du concours.

"Cette médaille représente toutes les raisons pour lesquelles on se lève le matin avec toute l'équipe du Haras. Un cheval et un cavalier qui gagne, c'est toute une équipe derrière comme tous les sports mais encore plus vrai je pense pour le nôtre car nos chevaux méritent une attention de tous les instants, de toutes les minutes, de tous les jours.

C'est aussi l'occasion pour moi de remercier avec beaucoup d'émotions toute l"équipe du Haras des Coudrettes et toute l'équipe de Nicolas Touzaint et de son écurie. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est un travail de tous les instants. C'est à cette équipe que je souhaite dédier cette nouvelle médaille."

L'élevage normand a su briller aussi dans l'épreuve individuelle puisque l'a cavalière allemande Julia Krajewski a remporté l'or sur un cheval natif du Cotentin, Amande de B'neville. Nicolas Touzaint et Absolut Gold HDC ont terminé sixième et premiers français