Jeux olympiques : un contingent réduit d’Alsaciens cet été à Tokyo ?

À 100 jours de l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, on fait le point sur les sportifs de la région qui seront du voyage au Japon. Ils ne devraient pas être très nombreux, sans doute moins d’une dizaine.

En 2016, treize Alsaciens avaient participé aux Jeux olympiques de Rio. Ils étaient onze aux Jeux de Londres en 2012. Combien seront-ils cette fois à Tokyo, du 23 juillet 8 août au Japon, pour une compétition qui avait été reportée l'été dernier à cause de la crise du coronavirus ?

On ne connaît pas encore évidemment les sélections définitives dans tous les sports, mais le contingent alsacien risque d’être assez limité, sans doute entre 5 et 10 sportifs.

Les sports collectifs en force

L’Alsace devrait surtout être représentée dans les sports collectifs. Sauf blessure, les handballeuses Laura Flippes et Cléopâtre Darleux, ainsi que Benjamin Toniutti, le capitaine de l’équipe de France de volley, vivront l’aventure olympique à Tokyo. Ils seront peut-être accompagnés des basketteurs formés à la SIG Frank Ntilikina et Axel Toupane.

Dans les sports individuels, la sabreuse strasbourgeoise Charlotte Lembach sera sauf surprise du voyage au Japon (Sara Balzer pourrait être remplaçante). Le tennisman Pierre-Hugues Herbert tente de décrocher sa qualification en double avec Nicolas Mahut.

Avril et mai décisifs pour les sélections

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour de nombreux sportifs de la région, qui jouent leur place à Tokyo : le VTTiste Maxime Marotte, le kayakiste Guillaume Burger, Brigitte Ntiamoah, Baptiste Mischler, voire Benjamin Compaoré en athlétisme (liste non exhaustive). Plusieurs gymnastes alsaciennes sont aussi encore en course pour une qualification (Aline Friess, Mathilde Wahl, Morgane Osyssek et Alizée Letrange-Mouakit font partie du collectif élargi France senior).