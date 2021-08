Jeux paralympiques 2021 : le mosellan Stéphane Molliens ambitieux pour ses derniers jeux

"J'ai toujours fait des compétitions pour être ambitieux." A 47 ans, Stéphane Molliens a beau être un vétéran de sa discipline, le champion de tennis de table handisport de Moulins-lès-Metz ne compte revenir bredouille de Tokyo où il va disputer les 5e Jeux Paralympiques de sa carrière.

Un titre à conserver

Médaillé d'or par équipe à Rio en 2016, deux fois médaillé d'argent en simple et par équipe à Pékin et Londres, le mosellan s'est fixé comme objectif de conserver le titre décroché il y a quatre ans. "C'est un titre qui me tient beaucoup à cœur ainsi qu'à mon coéquipier Fabien Lamirault. Mais aussi parce que dans l'histoire de l'Equipe de France, l'épreuve par équipe a toujours été pourvoyeuse de médaille." Stéphane Molliens avance un objectif plus prudent dans le tournoi individuel, souhaitant avant tout "bien débuter dans la compétition."

Retour de blessure

Il faut dire que l'athlète n'a plus gouté à la compétition depuis un an et demi et qu'il a subi une grave blessure au coude en mars dernier qui aurait pu lui couter sa participation aux Jeux. "Cela a été une véritable course contre la montre" confie t-il. "Le moral avait tendance à chuter car j'avais l'impression de ne pas m'en sortir." Le gros travail et le soutien du staff médical ont fini par le remettre en forme. "Je ne sais pas si je suis à 100%, mais les sensations reviennent." Reste à transformer cela en un, ou plusieurs podiums.