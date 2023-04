Jeux Paralympiques 2024 : "Il existe des équipements adaptés" en Mayenne, selon Marie-Amélie Le Fur

Une triple championne paralympique en athlétisme était à Laval ce mardi 4 avril. Marie-Amélie Le Fur s'est déplacée à Espace Mayenne à l'occasion de la Semaine olympique et paralympique. Cet événement est organisé partout en France par le ministère de l’Education nationale, du 3 au 8 avril. Marie-Amélie Le Fur est aujourd'hui présidente du Comité paralympique et sportif français et elle était l'invitée de la matinale de France Bleu Mayenne ce mercredi 5 avril.

France Bleu Mayenne - Il existe des structures qui sont adaptées au handisport, au parasport en Mayenne ?

Marie-Amélie Le Fur - En tout cas, il existe une volonté de faire changer sur le territoire l'accessibilité à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Le Département a présenté effectivement son ambition, sa feuille de route et ce qu'on ressent, c'est une volonté de différents acteurs de se mettre en dynamique, de travailler en réseau pour vraiment lever tous les freins qu'il existe encore à la pratique sportive des personnes handicapées. La question de l'accessibilité des équipements est un frein notable qui peut être présent sur de nombreux territoires. Mais il y a énormément d'autres freins : celui de la mobilité, celui du manque de formation des éducateurs, des clubs sportifs. Donc, ce sont surtout sur ces freins que nous devons agir pour qu'à l'issue des Jeux de Paris 2024, et finalement pour toute la durée derrière, rendre ces pratiques sportives plus partagées, plus inclusives et plus réelles pour les personnes en situation de handicap.

La Mayenne pourrait être base_arrière de ces Jeux paralympiques en 2024 ?

La Mayenne, effectivement, possède des centres de préparation aux Jeux. Après, il appartient à chaque délégation internationale de choisir quels sont les sites pour les entraînements, pour la préparation. En tout cas, ce qui est sûr et pour en avoir discuté, la Mayenne sera un territoire olympique puisque vous accueillerez cet été des tournois de qualification pour les Jeux olympiques. Et on a encore le temps, effectivement, de créer à la fois cette dynamique en amont des Jeux paralympiques. Mais véritablement, ce qui est essentiel et ce qui servira vraiment le territoire, c'est de poser les bases d'un héritage durable.

Selon vous, les infrastructures sont déjà existantes pour accueillir ces bases-arrières des Jeux paralympiques 2024 dans notre département?

Sur certains sports, bien évidemment. Si on regarde l'Espace Mayenne avec le mur d'escalade, on a vraiment un site qui est accessible, qui est un site que j'ai trouvé particulièrement beau, adapté à la pratique sportive. Donc, il existe des équipements adaptés, pas forcément dans tous les sports, mais en tout cas sur quelques sports marquants à la fois du programme olympique mais également paralympique.

La Mayenne compte deux figures sportives dans le monde du handisport : Vladimir Vinchon pour le paradressage, Heïdi Gaugain pour le paracyclisme. Est-ce que, selon vous, ces modèles peuvent permettre à d'autres jeunes, d'autres moins jeunes, de se lancer dans une carrière sportive? Est-ce que ça passe par ça?

Bien évidemment, ça passe par ça. Une plus grande médiatisation de notre équipe de France paralympique et notamment de vos deux sportifs du territoire, par la personne de Heïdi et Vladimir. C'est essentiel parce que cette question du rôle modèle et elle doit aussi se jouer pour la personne en situation de handicap. On a besoin d'ouvrir le champ des possibles, on a besoin de faire comprendre à la personne en situation de handicap qu'elle peut faire du sport et finalement d'avoir comme ça cette découverte du parcours de vie de nos sportifs de haut niveau, comment ils sont venus à la pratique sportive, comment ils s'entraînent, ça peut permettre d'avoir ce déclic de la pratique sportive. Ce qu'il faut, au-delà de la médiatisation de notre équipe de France, c'est aussi de parler beaucoup plus des parasports dans les médias pour vraiment favoriser cette incitation à la pratique sportive de toutes et tous.

Vous êtes spécialiste en athlétisme, en différentes disciplines entre le sprint et la longueur, est-ce que vous auriez des conseils peut-être à donner aux club d'athlétisme mayennais pour inclure davantage les sportifs en situation de handicap ?

Mon premier conseil, ce serait de participer au programme Club inclusif parce que je pense vraiment que ce programme de club inclusif, c'est la façon de casser toutes les peurs, toutes les interrogations que l'on peut avoir sur toutes les formes de handicap. Et on sait à quel point cette formation, cette sensibilisation est un élément clé. Et après, le deuxième enjeu, c'est de se rapprocher peut-être aussi d'organismes qui travaillent auprès aux côtés des personnes en situation de handicap, que ce soit les associations gestionnaires, que ce soit la MDPH pour favoriser cette rencontre. Et moi, si j'ai aussi un vœu, c'est de faire en sorte que cette pratique des jeunes en situation de handicap, elle soit aussi possible sur le temps scolaire. C'est pourquoi nous devons aussi nouer des partenariats un petit peu nouveaux entre le mouvement sportif et l'Éducation nationale pour vraiment faire en sorte que nous n'ayons plus de dispenses des jeunes en situation de handicap sur le temps scolaire.