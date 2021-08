Redouane Hennouni-Bouzidi en athlétisme, Erika Sauzeau en aviron et Corentin Ermenault en cyclisme : trois athlètes du département de la Somme sont engagés aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Jeux Paralympiques : 3 sportifs de la Somme à Tokyo, le calendrier et le programme

Premiers Jeux paralympiques pour Corentin Ermenault (à gauche), Erika Sauzeau (au milieu) et Redouane Hennouni-Bouzidi (à droite)

Les Jeux paralympiques de Tokyo sont logés à la même enseigne : deux semaines après la fin des Jeux olympiques, cérémonie d’ouverture à huis-clos ! Toujours en période de crise sanitaire, la flamme s’allume au Japon à 13h ce mardi 24 août, pour deux semaines de compétition, avec 22 disciplines différentes. Au total, 4 400 athlètes engagés, dont 138 français… et 3 athlètes de la Somme.

Cyclisme : Corentin Ermenault

Premier athlète engagé au calendrier, Corentin Ermenault ! Le pistard amiénois est un sportif valide, présent à Tokyo comme pilote du vélo tandem, partagé avec le cycliste déficient visuel Alexandre Lloveras.

Fort d’un riche palmarès en individuel en cyclisme sur piste, quadruple champion d’Europe et quadruple champion de France, Corentin Ermenault s’est lancé depuis le début de l’année dans l’aventure paralympique. Trois courses sont à son programme.

Tout commence par le cyclisme sur piste sur le vélodrome d’Izu, avec la poursuite 4 000 mètres, ce mercredi 25 août, heure française, qualifications et finale le même jour, si le tandem décroche son ticket pour la finale.

Le duo Lloveras-Ermenault arrive lancé, avec une médaille d’argent décroché au mois de juin, aux championnats du monde sur route. Un binôme aussi au départ du contre-la-montre sur route et la course en ligne sur route.

Fils de Philippe Ermenault, champion olympique de cyclisme sur piste (poursuite par équipes) en 1996, Corentin Ermenault se sent prêt “pour le plus gros défi de sa carrière”. "Ça n’a rien à voir avec mon parcours en individuel. On ne pédale pas de la même manière, ce n’est pas du tout la même chose.”

Pour les objectifs, “ramener trois médailles ! J’affectionne particulièrement la poursuite, elle me tient à cœur” précise celui qui s'entraîne désormais dans le sud de la France, avec le club de l'AVC Aix-en-Provence.

Aviron : Erika Sauzeau

Progression très rapide pour Erika Sauzeau, engagée à partir du jeudi 26 août en aviron dans la catégorie du “Quatre barré mixte”.

La licenciée du sport Nautique d'Amiens a commencé l’aviron il y a un an et demi ! Une revanche pour l’athlète originaire de Beauval près de Doullens. Paralysée de la jambe gauche, elle a été renversée par un bus il y a 20 ans. Également victime d’un accident de travail en 2013 qui l’a longtemps laissé en fauteuil, Erika Sauzeau s’est invité dans l’équipage français pour Tokyo, dans la catégorie Quatre barreur PR3 mixte.

Et même pour une course à huis-clos, séries le jeudi 26 août, Erika Sauzeau veut profiter de sa première olympiade, avec peut-être une finale le dimanche 28 août. Objectif médaille, malgré "la domination" attendue "des Anglais."

Des Jeux paralympiques à huis-clos mais Erika Sauzeau "reste mobilisée" sur son objectif Copier

Athlétisme : Redouane Hennouni-Bouzidi

Un licencié de l’Amiens UC aux Jeux paralympiques ! Victime d’un accident de patin pendant sa jeunesse, Redouane Hennouni-Bouzidi (32 ans) s’est rapidement converti à l’athlétisme. Après une expérience chez les valides, le demi-fondeur originaire d’Amiens Nord sera au départ du 1 500 mètres, catégorie handicap T38.

Redouane Hennouni a décroché le titre européen paralympique en 2018 sur 1500m © Maxppp - Newscom/MaxPPP

Hémiplégique, paralysé sur tout le côté droit du corps, Redouane Hennouni-Bouzidi a longtemps couru avec les valides en athlétisme avant de passer chez les handisport… Il compte maintenant savourer son expérience olympique jusqu’à sa série du 1 500 mètres, prévue le vendredi 3 septembre, et peut-être la finale le samedi 4 septembre.

“C’est un aboutissement heureux, surtout si vous savez d’où je viens. Plus jeune, je faisais du patinage artistique, je me suis pris un patin d’une coéquipière en plein sur la tête lors d’un entraînement. Je suis resté dans le coma, paralysé. II m’a fallu des années pour marcher et parler de nouveau. Aujourd'hui faire les jeux c’est incroyable, il faut toujours croire en ses rêves.” A Tokyo, Redouane Hennouni-Bouzidi pose lui aussi l'objectif : une médaille !

Redouane Hennouni-Bouzidi : les Jeux paralympiques, "un aboutissement heureux... si vous saviez d'où je viens !" Copier

Au total, 16 athlètes sont originaires des Hauts-de-France, ou licenciés dans un club de la région.

Le programme des athlètes de la Somme

Mercredi 25 août :

CYCLISME SUR PISTE : Corentin Ermenault / Poursuite 4 000 mètres en tandem, départ des qualifications à 4h52 du matin (heure française)

Si qualification : départ de la finale à 7h57 du matin (heure française).

Vendredi 27 août :

AVIRON : Erika Sauzeau / 4 barré double mixte PR3, départ des qualifications à 4h30 ou 4h50 du matin (heure française)

Samedi 28 août :

AVIRON : Erika Sauzeau / 4 barré double mixte PR3, course de repêchage si nécessaire à 4h30 ou 4h50 du matin (heure française)

Dimanche 29 août :

AVIRON : Erika Sauzeau / 4 barré double mixte PR3, finale si qualification, départ à 4h50 du matin (heure française)

Mardi 31 août :

CYCLISME SUR ROUTE: Corentin Ermenault / contre-la-montre, départ à 6h30 du matin (heure française)

Vendredi 3 septembre :

CYCLISME SUR ROUTE: Corentin Ermenault / course en ligne, départ à 6h18 du matin (heure française)

Samedi 4 septembre :

ATHLETISME : Redouane Hennouni-Bouzidi / 1 500m handicap T38, finale, départ à 12h15 (heure française).

Les Jeux paralympiques de Tokyo se disputent jusqu’à la cérémonie de clôture, le dimanche 5 septembre.