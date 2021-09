Jeux paralympiques : 54 médailles pour la France qui prend le relais avec Paris 2024

Après deux semaines de compétition, les Jeux paralympiques de Tokyo se terminent ce dimanche au Japon. La cérémonie de clôture qui a lieu ce dimanche à 13h heure française sera marquée par la passation entre la capitale japonaise et Paris. La capitale française accueillera la prochaine olympiade en 2024 et prendra le relais depuis le Trocadéro.

54 médailles pour la délégation française

Le paracycliste Alexandre Léauté, le Français de plus médaillé de cette compétition avec quatre récompenses, est le porte-drapeau de la délégation française pour cette cérémonie. Au total, l'équipe de France a remporté 54 médailles à Tokyo, 11 en or, 15 en argent et 28 en bronze. Les dernières sont tombées dans l'escarcelle des Français dans la nuit de samedi à dimanche avec de l'or et de l'argent en para badminton.

Avec ce palmarès, la France termine 14e au classement des nations pour ces Jeux paralympiques et double quasiment le nombre de récompenses remportées à Rio en 2016. C'est la Chine qui ramène le plus de titres avec 207 médailles dont 96 en or, suivie par la Grande-Bretagne (124 médailles) et les Etats-Unis (104 médailles). Le Japon qui accueillait cette olympiade totalise 51 médailles dont 13 en or.

Le Comité paralympique et sportif français a annoncé que son objectif sera de 60 médailles pour les Jeux paralympiques de Paris-2024.