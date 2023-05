Jeux Paralympiques : à Annecy, Thomas Jakobs rêve de Paris 2024

Rendez-vous est pris dans une salle de sport d’Annecy. Thomas Jakobs, 32 ans, vient travailler son physique. "Le para-badminton est un sport rapide, encore plus dur et plus physique en fauteuil", explique celui qui, depuis le mois de février, est lancé dans une course à la "qualif" qui va durer un an. "D’ici mars ou avril 2024, je vais enchaîner entre dix et douze compétitions." Objectif :glaner le plus de points pour intégrer l’équipe de France de para-badminton (en double et en simple) pour le Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Thomas Jakobs à l'entraînement à Annecy. - Photo Hugo Burg

Rapidité et explosivité

"Participer à des Jeux à la maison, c’est le rêve de tous sportifs", reconnaît celui qui, en 2021 à Tokyo, a déjà connu la fièvre olympique. Pour décrocher son graal, Thomas Jakobs explique avoir professionnalisé son entraînement, physique et mental. "C'est un sport qui demande beaucoup de réactivité, d’explosivité et d'endurance." L’Annécien a découvert le para-badminton après un accident de voiture en 2014. "J’ai eu la moelle épinière compressée et je souffre depuis d’une paraplégie partielle. Avant, je pratiquais le hockey-sur-glace et c’était important pour moi de retrouver un sport qui me fait vibrer. Et on ne s'ennuie pas quand on joue au badminton."

Financement participatif

Thomas Jakobs est membre du programme "Une armée des champions" où il représente la gendarmerie. "Cela me permet de vivre de mon sport". La Fédération Française de Badminton et Para-badminton lui apporte également une aide financière. "Mais les budgets ne sont pas illimités." Thomas Jakobs doit aussi mettre la main au porte-monnaie. Heureusement, il vient de recevoir un coup de pouce inattendu. Dans le cadre de leur cursus, un groupe d'étudiants de l’INSECC (Marketing et communication, sports) de Chambéry a lancé une campagne de financement participati f sur internet. "Je les remercie. Cet argent m’aidera à participer à un tournoi supplémentaire, indique Thomas Jakobs. Certainement celui de Dubaï en fin d’année." Une chance supplémentaire de valider son ticket pour Paris 2024.

Pour participer à la campagne de financement participatif (jusqu'au 15 mai) pour Thomas Jakobs : cliquez-ici .

