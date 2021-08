Jeux paralympiques : la Stéphanoise Anne-Frédérique Royon entre en selle

Anne-Frédérique Royon, 43 ans, débutera son aventure à Tokyo ce vendredi. Avec son cheval "Quaterboy" elle commencera par une reprise individuel avec un tracé imposé. Tétraplégique incomplète après un accident de voiture en 2004, la Stéphanoise a redécouvert l'équitation qu'elle avait arrêté à l'adolescence après cet accident. Depuis 2013 elle est athlète de haut niveau au sein de l'Equipe de France.

L'habitante de Grézieux-le-Fromentale dispute le concours dans la catégorie de "grade 1". C'est à dire l'handicap le plus lourd et qui nécessite une grande complicité avec son cheval. "Il doit être assez sensible et éduquer pour pouvoir percevoir les aides extrêmement fine qu'on lui indique explique la cavalière. Il n'y a pas de rapport de force. C'est beaucoup plus subtil".

Quaterboy, la force tranquille

À Tokyo la Stéphanoise sera accompagnée de Quaterboy, un mâle Hanovrien de 11 ans. Si aujourd'hui la fusion et la confiance est totale on lui avait d'abord prédit que le cheval serait trop fort pour elle. "Mais j'avais remarqué quand il était petit avec les copains au près que lors du passage des chasseurs et malgré les coups de fusils il allait les voir retorque la cavalière. Il était curieux et froid dans sa tête".