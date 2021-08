Jeux Paralympiques : le cycliste Alexandre Léauté décroche l'argent au contre-la-montre, sa deuxième médaille

Deuxième course et deuxième médaille paralympique pour Alexandre Léauté. A seulement 20 ans, le jeune cycliste, hémiplégique du côté droit, vit un rêve éveillé. Sacré ce jeudi 26 août sur la piste du vélodrome d'Izu, dans le 3000m poursuite individuelle, il se pare cette fois d'argent. Le prodige breton, licencié au pôle espoirs d'Urt Vélo 64, réalise le 2e temps du kilomètre contre-la-montre mélangeant les catégories C1, C2 et C3, soient 3 niveaux différents de handicap.

Encore 3 chances de médailles

Alexandre Léauté tentera de décrocher une 3e médaille en 3 courses dès ce samedi 28 août. Il participe en effet à la vitesse par équipes mixte (à partir de 3h32 heure française). Il sera associé à Dorian Foulon (C5), son équipier de l'Urt Vélo 64, et au Parisien Kevin Le Cunff (C5) désormais licencié à Dunkerque.

Alexandre Léauté s'alignera également la semaine prochaine sur les épreuves du contre-la-montre et de la course en ligne sur route. Deux disciplines dont il est le champion du monde en titre.