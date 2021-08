Jeux Paralympiques de Tokyo : le rugbyman de Mérignac Christophe Salegui se reconstruit grâce au handisport

Pour Christophe Salegui, le rugby fauteuil a une saveur particulière, celle de la reconstruction. Après la découverte de sa maladie de Charcot-Marie Tooth, à l'âge de 15 ans, l'athlète mérignacais est obligé de laisser de côté sa passion pour le sport automobile, alors qu'il entamait une carrière de haut niveau. "C'est une maladie des quatre membres, dégénérative qui atteint mes muscles et mes nerfs des genoux jusqu'au bout des pieds et des coudes jusqu'au bout des mains. Je suis ce qu'on appelle un tétraplégique assimilé". Laisser derrière lui ce goût pour la compétition n'est pas facile. Mais il découvre le rugby assis.

Le handisport, ça a tout changé parce que moi je pensais, suite à mon handicap, que le sport de haut niveau c'était fini pour moi. Quand j'ai fait la connaissance du rugby fauteuil, certaines perspectives se sont renouvelées.

Le handisport a permis à Christophe Salegui de mieux accepter son handicap. Il explique également ne pas savoir où l'aurait mené sa carrière d'athlète automobile. Avec le rugby fauteuil, il a passé six ans au Stade Toulousain, avant de rejoindre en 2018 le club de Mérignac, Drop de Béton.

Christophe Salegui lors des Jeux Paralympiques de Rio, en 2016, face au Japon. © Maxppp - Kyodo

Deuxième participation aux Jeux Paralympiques

En 2016, lors des Jeux de Rio, Christophe Salegui était déjà membre de l'équipe de France de rugby fauteuil. "On y était plus comme des touristes la première fois. Cette année on veut vraiment décrocher une médaille". Avec la crise sanitaire, l'équipe n'a pas eu l'occasion de se confronter à d'autres nations depuis longtemps. "On s'est beaucoup entraîné, et personne n'a pu voir notre niveau. On espère vraiment être la surprise de ces Jeux". Le premier match de la France aura lieu ce mercredi 25 août conter le Japon.