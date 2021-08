VIDÉOS - Boccia, goalball, rugby fauteuil : ces sports méconnus en compétition aux Jeux paralympiques de Tokyo

Les Jeux paralympiques 2020 s'ouvrent ce mardi 24 août à Tokyo, décalés d'un an en raison de la pandémie. 4.400 athlètes du monde entier vont s'affronter cette année, un nombre record de participants selon le Comité paralympique international (CIP). Au menu de ces paralympiades : 23 disciplines sportives différentes. La plupart sont des adaptations des disciplines olympiques mais deux d'entre elles n'ont pas d'équivalent : la boccia et le goalball. France Bleu fait le point sur les épreuves présentes cette année à Tokyo.

10 types de handicap

Les épreuves des Paralympiques prennent en compte dix types de handicap différents, répartis en trois grandes catégories : les déficiences physiques, visuelles et cognitives. Les malentendants ne peuvent donc pas concourir. Si certains sports sont ouverts à tous types de handicap, d'autres disciplines sont réservées à des handicaps bien précis. Le Comité paralympique international évalue les athlètes afin de les répartir dans des catégories équitables.

Jeux paralympiques : les dix handicaps admissibles © AFP

Par exemple en athlétisme, il peut y avoir plusieurs catégories pour une même discipline. Celles-ci sont décidées en fonction de l'impact du handicap sur la performance des athlètes. D'autres épreuves permettent la présence d'assistants, pour aider un sportif non-voyant par exemple.

La boccia, un mélange de curling, de pétanque et d'échecs

S'il y a un bien une discipline paralympique qui ne ressemble à aucune autre, c'est bien la boccia. Discipline réservée aux athlètes atteints d'un handicap lourd, ce sport de salle combine la pétanque, le curling et les échecs. La boccia se pratique depuis un fauteuil roulant et consiste à lancer ou faire rouler ses balles le plus près possible de la balle blanche (équivalent du cochonnet, appelé le "jack").

Chaque joueur ou équipe, dispose de six balles, de tailles différentes afin d'adapter le jeu à la distance ou au coup à jouer. Chaque équipe ou joueur reste fixe durant la partie, favorisant des stratégies pour bloquer les adversaires. En fonction de leur handicap, les athlètes lancent les balles avec leurs mains ou leurs pieds, à l'aide d'une rampe inclinable ou avec l'intervention d'un assistant devant se positionner dos au jeu pour lancer les balles.

Le goalball, entre handball et bowling

Sport réservé aux déficients visuels, le goalball est un sport collectif qui combine handball et bowling. Deux équipes de trois personnes se relaient pour lancer la balle et marquer dans le but adverse. En défense, les joueurs se répartissent sur la largeur du but, soit 9m. Les athlètes portent tous un masque devant les yeux afin d'assurer une équité entre tous les participants, peu importe l'importance de leur handicap visuel.

La balle est équipée de clochettes et c'est donc grâce au son produit que l'équipe en défense peut tenter de la bloquer. En attaque, les athlètes lancent la balle à la façon d'une boule de bowling et tentent de limiter les résonances des clochettes afin de tromper la défense. Un match est composé de deux mi-temps de 12 minutes.

Le rugby fauteuil, agressif et intense

Variante du rugby, cette discipline se dispute en fauteuil roulant. Deux équipes de quatre joueurs ont pour objectif de franchir la ligne de but adverse pour marquer un point. Lorsqu'une équipe est en possession du ballon, elle n'a que 40 secondes pour tenter de marquer un essai. Toutes les 10 secondes, le joueur doit dribbler avec le ballon ou faire une passe.

Afin d'équilibrer le niveau des équipes, chaque athlète est côté entre 0,5 (fonction physique la moins élevée) et 3,5 points, en fonction des capacités fonctionnelles. Le total des points des quatre joueurs de l'équipe sur le terrain ne peut pas dépasser 8 points. En résulte un sport très impressionnant et agressif. Les crevaisons de pneus et les renversements de fauteuil sont fréquents.

Le football à 5 met l'ouïe à l'épreuve

Adapté du football classique, le football à 5 (également appelé cécifoot) est pratiqué par des athlètes ayant une déficience visuelle. Seul le gardien de but peut être voyant ou mal-voyant. Le match se joue sur un terrain de 40m sur 20m avec des planches de 1m de haut sur les deux lignes de touche. Un match dure 40 minutes, divisé en deux mi-temps de 20 minutes.

Tous les joueurs doivent porter un masque devant les yeux afin d'égaliser les situations de handicap. En phase offensive, les joueurs sont assistés par un guide, placé derrière le but adverse, qui leur communique des informations telles que la distance au but et l'emplacement des autres joueurs. Les spectateurs doivent garder le silence pendant le match afin que les joueurs puissent entendre le ballon (qui émet un son en roulant) et les indications du guide. Ils sont néanmoins autorisés à applaudir lors d'un match.

