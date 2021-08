Jeux Paralympiques de Tokyo : "après ma blessure, je ne pensais pas être là" se réjouit Damien Tokatlian

"Je ne pensais pas être là" explique Damien Tokatlian, l'athlète qui s'entraîne au CAM Escrime de Bordeaux, et l'un des dix représentants girondins aux Jeux Olympiques de Tokyo qui démarrent ce mardi 24 août. En 2018, le spécialiste du fleuret, se casse l'épaule. "Ca a été un long travail de reconstruction". Mais après de longs moments de rééducation, il réussit à se qualifier pour les Jeux de Tokyo. C'est la troisième fois qu'il défendra les couleurs de la France en escrime fauteuil, dont les épreuves débutent mercredi.

Un parcours atypique

Damien Tokatlian commence l'escrime assis à seulement 30 ans. C'est à ce moment-là qu'il ressent les premières séquelles du cancer osseux qu'il a eu, et dont il avait guéri. Ce qui ne lui permet pas de continuer à pratiquer l'escrime debout. Mais il relativise : "c'est ce qui m'a permis de rejoindre l'équipe de France paralympique et d'avoir cette carrière... Donc finalement tout va bien !"

A chaque participation, il a ramené une médaille : de l'argent de Londres, du bronze à Rio, toujours par équipe. "Il ne me manque que l'or ", s'exclame-t-il, "mais je ne suis pas gourmand, qu'elle soit en individuel ou par équipe je la prendrai". Damien Tokatlian est en compétition en individuel et en équipe au fleuret, et également en équipe à l'épée.