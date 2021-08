Jeux paralympiques de Tokyo : l'or dans la ligne de mire du Belfortain Alain Quittet

La passion de la compétition, comme au premier jour. Dans le salon de sa maison de l'Isle-sur-le-Doubs, Alain Quittet visionne les Jeux Olympiques sur sa télévision. "Bientôt ça sera moi dans l'écran", s'amuse le Belfortain. A 65 ans, le tireur à la carabine s'apprête à décoller pour Tokyo, où il participera fin août aux Jeux Paralympiques. Alain Quittet s'est qualifié dans trois catégories, pour trois fois plus de chances de médailles : le tir 10 mètres couché -les coudes posés-, le 10 mètres couché -coudes non posés- et le 50 mètres couché.

Depuis 1990, après un accident de moto, cet amoureux du sport est en fauteuil roulant. A l'âge où il pourrait profiter d'une retraite paisible, Alain Quittet préfère répondre : "C'est ça une belle retraite réussie ! Ce n'est que du plaisir".

Deuxième participation aux Paralympiques

Alain Quittet n'en est pas à son coup d'essai aux Jeux Paralympiques. En 2008 déjà, il avait ramené le bronze de Pékin dans une toute autre discipline : le handbike (vélo couché). Après une blessure à l'épaule qui l'empêche de poursuivre dans ce sport, il décide de changer de discipline : "Après mon accident, j'ai fait de la rééducation notamment avec du tir. Un ami m'a donné envie de m'y remettre. Et la tentation de reprendre la compétition était trop grande. Cela ne m'a jamais quitté".

Alors, pour être le meilleur et viser l'or cette année, Alain Quittet s'entraîne toute la semaine au stand de tir "la Miotte" à Belfort. "Un entraînement soutenu et la pratique du Yoga pour la concentration et pour apprendre à se vider la tête quand on s'apprête à tirer : voilà le secret de la réussite!"

Le Belfortain a déjà ses valises de prêtes. Il décollera pour Tokyo le 22 août et restera jusqu'au 5 septembre, avec d'autres tireurs à la carabine et son indispensable assistant Joel Stich. Alain Quittet veut aller chercher une nouvelle médaille, mais aussi profiter au maximum de cette expérience à l'autre bout de la planète : " C'est une chance incroyable. Toutefois, on est bien conscients que cette année avec le contexte sanitaire, nous ne pourrons pas profiter pleinement de Tokyo. Mais ce n'est pas très grave, moi ce que je veux c'est gagner!".