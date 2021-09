Jeux paralympiques de Tokyo : la belle moisson de médailles de nos athlètes loirétains et loir-et-chériens

Les Jeux paralympiques 2020 se sont achevés ce dimanche avec un total de 54 médailles ramenées de Tokyo par la délégation française. Le bilan est très bon pour les athlètes du Loiret et du Loir-et-Cher engagés dans ces Jeux. Ils étaient six en lice et ont remporté six médailles, dont une en or.