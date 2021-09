Jeux Paralympiques de Tokyo : le Déolois Stéphane Molliens en finale de tennis de table par équipe

Ce sont ses cinquièmes et derniers Jeux Paralympiques, et il est assuré de revenir avec une médaille ! Le pongiste Stéphane Molliens, licencié au CTT Déols (Indre), s'est qualifié pour la finale en équipe de tennis de table, avec son binôme Fabien Lamirault.

Le pongiste Stéphane Molliens, invité lord d'un match de handball entre Metz et Nice.

Stéphane Molliens rentrera de Tokyo avec une médaille, c'est assuré ! Et ce sera de l'argent ou de l'or. Le pongiste, licencié au CTT Déols, est qualifié pour la finale de tennis de table par équipe (classes 1-2). Ce mercredi 1er septembre, il a battu la Slovaquie avec son binôme Fabien Lamirault, médaillé d'or en simple.

Entraîné par la Déoloise Élodie Vachet, le duo français a remporté sa demi-finale contre les Slovènes Jan Riapos et Martin Ludrovsky, avec le score de 2 manches à 0. De quoi se qualifier pour la finale et s'assurer une place sur le podium. Stéphane Molliens et Fabien Lamirault affronteront la Corée du Sud en finale. La rencontre aura lieu vendredi 3 septembre à 10h (heure française). Les Français, déjà médaillés d'or par équipe aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, aimeraient renouveler leur performance !

Pour le Déolois, c'est l'assurance de terminer ces Jeux de la plus belle des façons, d'autant plus que ce seront ces cinquièmes et derniers Jeux Paralympiques.