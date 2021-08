Jeux paralympiques de Tokyo : les fleurettistes décrochent la médaille de bronze en escrime fauteuil

Damien Tokatlian, Maxime Valet et Romain Noble ont remporté la médaille de bronze du fleuret par équipe aux Jeux paralympiques de Tokyo, ce dimanche 29 août. C'est la 26e médaille de la France.

L'équipe de France de fleuret a décroché la médaille de bronze en escrime fauteuil aux Jeux paralympiques de Tokyo, ce dimanche 29 août. Les Bordelais Damien Tokatlian et Romain Noble et le Toulousain Maxime Valet ont battu les Russes en "petite" finale. Il s'agit de la 26e médaille française.

"J'en reviens toujours pas", a réagi Romain Noble au micro de francetvsport. "Je suis tellement heureux, en plus de partager ça avec Max et Romain, c'est génial", abonde Damien Tokatlian. Maxime Valet a pour sa part souligné l'exploit réalisé face aux Russes : "C'est un énorme match parce que l'équipe de Russie est une très grosse référence en fleuret. On s'est battu, c'est incroyable."