Jeux paralympiques de Tokyo : Nathalie Benoit remporte la médaille de bronze en aviron

Une deuxième médaille paralympique pour Nathalie Benoit ! Neuf ans après sa médaille d'argent aux Jeux de Londres, la rameuse de Marseille a remporté le bronze en skiff en para aviron, ce dimanche 29 août, aux Jeux paralympiques de Tokyo.

"J'étais très stressée, je me mettais beaucoup de pression donc quand j'ai passé la ligne, j'ai eu un grand soulagement et ensuite une grande joie, a-t-elle réagi sur francetvsport. Maintenant, ce n'est que de la joie, je n'arrive plus à m'arrêter de sourire, j'ai mal aux joues !"

À 41 ans, elle a accroché le podium derrière la Norvégienne Birgit Lovise Roekkum Skarstein, largement devant, et l'Israélienne Moran Samuel.