Jeux paralympiques de Tokyo : trois Francs-Comtois en lice

Sur les 138 athlètes français qui participent aux Jeux paralympiques de Tokyo à partir de ce mardi 24 août, il y aura trois Francs-Comtois. La cérémonie d'ouverture a lieu dans la capitale japonaise à 13 heures (heure française). Ces jeux qui se tiennent à huis-clos se dérouleront jusqu'au 5 septembre. Voici le programme des trois athlètes francs-comtois.

Julien Casoli (athlétisme en fauteuil)

Julien Casoli lors du 1 500m aux derniers championnats d'Europe en Pologne, où il a terminé en quatrième position. © Maxppp - Tytus Zmijewski

L'habitant de Navenne, dans la banlieue sud de Vesoul, est un grand habitué des Jeux paralympiques puisqu'il participe à ses quatrièmes olympiades consécutives. Il sera aligné sur 400, 800, 1 500 et 5 000m dans la catégorie T54. À Londres, en 2012, il a d'ailleurs remporté une médaille de bronze sur 5 000m. Quatre ans plus tôt, à Pékin, il avait pris la troisième place avec ses coéquipiers sur 4 x 400m. À 39 ans, il possède également plusieurs médailles mondiales ou européennes.

Pour ces Jeux, son objectif est d'atteindre des finales mais à l'entendre, l'idée d'aller chercher une médaille lui trotte quand même dans la tête. "La saison était plutôt pas mal, j'ai fait de gros meetings, se satisfait l'athlète navennois. J'étais quasiment dans le top 3 dans les courses. Dans l'année j'étais en forme, pas de blessure, pas de grosse fatigue".

Durant les championnats d'Europe 2021 (en juin à Bydgoszcz, Pologne), il a réalisé de très belles performances, terminant quatrième sur 1 500m, troisième sur 5 000m et surtout deuxième sur 800m, à seulement 7 centièmes de l'or. Selon lui, les deux distances sur lesquelles il a le plus de chances de performer lors des Jeux sont le 800 et le 1500m. Alors que Tokyo est entrée dans la saison des typhons, les pistes risquent d'être glissantes à cause de la pluie. Un avantage peut-être pour Julien Casoli qui se "débrouille moins mal que certains concurrents" dans ces conditions.

Le programme à Tokyo de Julien Casoli

vendredi 27 août (à partir de midi, heure française) : séries du 5 000m

samedi 28 août (à partir de midi, heure française) : finale du 5000m

dimanche 29 août (à partir de 2h30 puis midi, heure française) : séries et finale du 400m

lundi 30 août (à partir de 2h30, heure française) : séries du 1 500m

mardi 31 août (à partir de 2h30, heure française) : finale du 1 500m

vendredi 2 septembre (à partir de 2h30 puis de midi, heure française) : séries et finale du 800m

Alain Quittet (tir à la carabine)

À 65 ans, Alain Quittet tentera de réaliser l'exploit de remporter une médaille dans deux disciplines différentes. © Radio France - Flora Midy

À 65 ans, Alain Quittet connaît lui aussi très bien les Jeux puisqu'il a remporté une médaille de bronze, à Pékin en 2008, mais dans une discipline très différente : le handbike (vélo couché). Après une blessure à l'épaule qui l'a contraint à arrêter sa pratique, il s'est mis au tir à la carabine et c'est dans ce sport qu'il compte bien remporter la deuxième médaille paralympique de sa carrière.

À Tokyo, le Belfortain sera aligné sur trois épreuves : le tir 10m debout (catégorie R4), le tir 10m couché (R5) et le 50m couché (R9). Alain Quittet possède déjà un joli palmarès avec deux médailles de bronze obtenues en coupe du monde sur les catégories R4 et R5 (à Châteauroux, en 2018). Il est également monté sur de nombreux podiums en compétition par équipe, allant jusqu'à remporter l'or aux championnats du monde dans la catégorie R5 (en 2018, en Corée du Sud). Depuis 2019, il fait partie du top 10 mondial sur 10m.

Le programme à Tokyo d'Alain Quittet

lundi 30 août (à partir de 1h30, heure française) : qualifications puis finale du tir 10m debout (R4)

mercredi 2 septembre (à partir de 2h30, heure française) : qualifications puis finale du tir 10m couché (R5)

samedi 4 septembre (à partir de 2h30, heure française) : qualifications puis finale du tir 50m couché (R9)

Cyril Viennot (triathlon)

Thibaut Rigaudeau (à gauche) et Cyril Viennot (à droite) lors du triathlon de Dole en juillet dernier. © Maxppp - Philippe Trias

Pour lui, ça sera la grande découverte. À 39 ans, le Dolois participe à ses premiers Jeux. Il concourt en tant que guide avec Thibaut Rigaudeau, un athlète malvoyant de 31 ans, originaire de Vendée. Ce dernier a commencé le triathlon il y a trois ans et "progresse très vite", selon Cyril Viennot qui est son partenaire depuis deux ans. Et depuis, le duo enchaîne de très jolies performances vu qu'ils ont fini à la troisième place des deux épreuves de Coupe du Monde auxquelles ils ont participé cette saison.

Cyril Viennot vise un podium avec son binôme Thibaut Rigaudeau Copier

Et ils partiront avec de très grosses ambitions pour ces Jeux : ramener une médaille. "Ça se joue sur quelques secondes, explique Cyril Viennot. _De la deuxième à la sixième place c'est très ouvert dans notre catégorie (_PTVI, ndlr). Il faut être en forme tous les deux, avoir un petit peu de chance, que tout se passe bien. On a les moyens de faire une belle place mais faut pas se louper quoi, c'est serré". Pour réussir leur objectif, Cyril Viennot et Thibault Rigaudeau devront parcourir 750m à la nage puis 20 kilomètres sur un tandem et enfin 5 kilomètres à pied.

Le programme à Tokyo de Cyril Viennot et Thibaut Rigaudeau