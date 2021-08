Jeux Paralympiques de Tokyo : médaille d'argent pour le nageur français Ugo Didier

Et de deux ! Aux jeux Paralympiques de Tokyo, Ugo Didier offre une deuxième médaille à la France. Le nageur natif du Chesnay (Yvelines) et qui s'entraîne dans le sud de la France à Toulouse est arrivé deuxième du 400 mètres nage libre derrière l'Australien William Martin. Il remporte une médaille d'argent. Un bel exploit. C'est la première fois que le jeune nageur de 21 ans participe aux Jeux.

ll boucle ses 400 mètres en 4'11""33, nouveau record d'Europe et record personnel. "C'est de la fierté, l'accomplissement de cinq années de travail," dit-il.

Le champion d'Europe en titre a atteint l'un de ses objectifs avec cette deuxième place au 400 mètres nage libre. Il rêve aussi d'un podium pour le 200 mètres quatre nages et le 100 mètres dos, sa spécialité. Dans ces deux épreuves, il est aussi dans le top 4 mondial depuis 2017.

Le palmarès du jeune nageur est remarquable : trois médailles mondiales dont une en or et six médailles continentales dont trois en or.

En parallèle à son parcours d'athlète, il est étudiant à l'INSA pour devenir ingénieur après avoir obtenu son baccalauréat à 16 ans.

