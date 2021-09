Jeux paralympiques de Tokyo : une nouvelle chance de médaille pour Cédric Fèvre le 5 septembre

C'est la déception pour les proches de Cédric Fèvre après sa contreperformance dans l'épreuve du para tir 10 mètres couché. Il prend la 13eme place et ne s'est donc pas qualifié pour la finale. C'est la 3ème fois qu'il participe à des jeux paralympiques, mais l'aventure continue et les jeux ne sont pas encore finis pour notre athlète Côte-d'Orien.

Il participera aux épreuves du 50m tir couché dimanche prochain. Ce mercredi soir, la France comptait 39 médailles dont 7 en or et 10 en argent. La 7eme a été décrochée par le cycliste isérois Florian Jouanny, sacré champion paralympique de course en ligne.

Les parents de Cédric restent confiants

Pour l'entourage du sportif de 37 ans, inscrit en Saône-et-Loire, c'est la déception. Mais Cédric Fèvre se concentre maintenant sur la prochaine épreuve explique sa maman, Marie-Hélène Fèvre.

Le président de la société de tir de Chalon-sur-Saône, toujours admiratif

Cette contre-performance à Tokyo n'enlève pas les qualités du sportif déjà reconnu dans la région, pour Thierry Thevenet. Il préside la société de tir de Chalon-sur-Saône, où est licencié Cédric Fèvre.

