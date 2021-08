Jeux paralympiques : découvrez Alexandre Paviza, le triathlète de Géneston

Toute cette semaine, France Bleu Loire Océan vous présente une partie des neuf athlètes de Loire-Atlantique et de Vendée qui participent aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Aujourd'hui, Alexandre Paviza, le mari de la maire de Géneston, licencié à Nantes, qui prendra le départ du triathlon ce dimanche 29 août avec une petite chance de décrocher une médaille de bronze.

Je me suis couché un dimanche soir, je marchais et, le lundi matin, je ne marchais plus

Alexandre Paviza a 38 ans quand sa vie bascule, littéralement, du jour au lendemain : "je me suis couché un dimanche soir, je marchais et, le lundi matin, je ne marchais plus". Il est atteint d'une maladie, polyradiculonevrite, une inflammation du système nerveux périphérique. Pour simplifier : ses anticorps rongent ses nerfs, ce qui les empêche de fonctionner. C'est à ce moment-là qu'il commence le sport, sur les conseils de son médecin, alors que, jusque-là, il n'avait pas vraiment le temps d'en faire. "Je faisais un peu de footing, un peu de vélo, mais j'étais ce qu'on appelle un sportif du dimanche. Pas du tout un sportif assidu comme je le suis aujourd'hui".

Alexandre Paviaz -

Il commence par la natation. Puis il passe au handbike, un vélo où on pédale avec les mains à cause d'un problème à l'oreille qui l'empêche d'aller dans l'eau. S'en suit une rencontre décisive. "Le médecin qui m'a opéré, c'est un triathlète. Il m'a dit : tu nages, tu roules, il ne te reste plus qu'à courir. Pourquoi tu ne fais pas du triathlon ?".

Toujours regarder ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et pas ce qu'on ne peut pas faire

Nous sommes en 2013. Alexandre Paviza fait ses premières courses en France puis à l'étranger. Il fait vite partie des meilleurs, jusqu'à être sélectionné pour les Jeux, à 49 ans, et réaliser l'inimaginable. "Quand j'étais à l'hôpital, non, je n'avais pas du tout idée que j'irai aux Jeux Paralympiques". Et il veux en profiter pour faire passer ce message, plein d'optimisme : "On peut toujours rebondir. Comme je dis tout le temps, il faut toujours regarder ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et pas ce qu'on ne peut pas faire".

Ne pas avoir de regret

Après avoir axé toute sa préparation de ces derniers mois sur les Jeux, Alexandre Paviza a une petite chance de ramener la médaille de bronze. Mais, son objectif, c'est avant tout de faire la meilleure course possible. "Ce que je veux, c'est faire une course pleine pour ne pas avoir de regret. Après, si je ne termine que quatrième, ce n'est pas très grave. Ce que je ne veux pas, c'est terminer au pied du podium en me disant que j'aurais pu avoir la troisième place".