Jeux Paralympiques : deux joueurs de l'ASM engagés dans le tournoi de rugby-fauteuil

Tous deux joueurs de rugby-fauteuil pour l'ASM Clermont, Nicolas Chalmin et Nicolas Valentim, participent aux Jeux paralympiques de Tokyo. Ils débutent leur tournoi ce mercredi à 13h (heure française) face à l'équipe du Japon au Yoyogi National Stadium.

Ce seront les premiers jeux de Nicolas Valentim, 27 ans et paralysé cérébral depuis la naissance : "C'était mon objectif d'y être, j'avais raté le coche pour Rio en 2016, ça _j'ai énormément travaillé et je suis content de faire partie de l'équipe_."

L'équipe de France de rugby-fauteuil lors de son dernier entraînement avant les Jeux paralympiques de Tokyo. © Radio France - Margaux Queffélec

Objectif médaille

Il pourra compter sur le soutien de Nicolas Chalmin, 35 ans, qui en est lui à ses troisièmes paralympiades. Ancien espoir de l'ASM en rugby valide -il a même participé à la coupe du monde de rugby des moins de 20 ans en 2005 avec l'équipe de France-, il est tétraplégique depuis un accident sur le terrain à 19 ans. "Je suis moins stressé que les plus jeunes, je pourrai leur apporter de la sérénité et eux nous apporteront leur excitation," commente-t-il.

Les deux coéquipiers visent une médaille avec l'équipe de France : "Le confinement a été une chance pour nous, explique Adrien Chalmin, les compétitions ont été annulées et la fédération nous a permis de nous entraîner plus que d'habitude, on s'est rapprochés du top 4 mondial. Ici on va viser une médaille."

Le rugby-fauteuil, un mélange de plusieurs sports

Ce sera aussi l'occasion de faire un peu mieux connaître le rugby-fauteuil, "un sport qui n'a pas d'équivalent chez les valides" affirme Nicolas Valentim. Le rugby-fauteuil se joue à quatre contre quatre sur un terrain de basket et avec un ballon de volley-ball.

"_C'est un mix de basket, de hockey et de football américain_, continue Nicolas Valentim, on se passe la balle et l'objectif est de franchir l'en-but adverse comme pour un touchdown en foot américain. Les contacts sont aussi autorisés entre fauteuils." L'équipe de France masculine de rugby-fauteuil est actuellement classée au sixième rang mondial.