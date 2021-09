Jeux Paralympiques : Gaël Geffroy du Montluçon Athlétisme est prêt pour le 1500m

Il le répète à l'envie, ces Jeux Paralympiques de Tokyo 2021, ce ne sont pas les siens. Gaël Geffroy vise très clairement la paralympiade parisienne, dans tout pile trois ans, avec l'objectif d'en ressortir médaillé.

Cependant, hors de question pour le licencié du Montluçon Athlétisme de galvauder cette compétition, d'autant que ce sera sa première paralympiade. Ce 1500 mètres tokyoïte devrait lui permettre de se situer dans la hiérarchie internationale.

Gaël a découvert le para athlétisme adapté il y a cinq ans seulement. Depuis 2016, il fait en effet parti du pôle France de la discipline. Le natif de Chaumont (Haute-Marne) pratiquait déjà une activité physique dans ses plus jeunes années. Le besoin de se défouler dans la compétition, Gaël l'a conservé encore aujourd'hui. Il évolue dans la catégorie T20, où l'on retrouve les athlètes avec un handicap mental.

Un record de France en guise de minimas paralympiques

Depuis, son palmarès n’a cessé de grandir : champion de France sur 1500m et 2000m, vice champion d’Europe en cross court individuel et par équipe, et médaille d’argent sur les mondiaux Virtus en juin dernier. Le demi-fondeur, aussi bien à l'aise sur 1500m que 5000m, s'est qualifié sur la plus courte des deux distances le 28 mars dernier. Ce jour-là, il améliore le record de France du 1500m ... qu'il détenait déjà !

Avec 3’58''20''', sa qualification pour les Jeux était presque acquise (les minimas sont fixés à 3'59''93''' par la Fédération Française du Sport Adapté). Restait à obtenir l'aval du Comité Paralympique de Sélection du Comité Paralympique et Sportif Français, chose faite le 12 juillet.

Après ses 3'59'' 93'' à Vichy début mars, Gaël suit depuis plusieurs mois une belle courbe de progression . Une chose est sûre, l'athlète de 22 ans garde la tête sur les épaules. Il prend le temps de remercier un par un ses premiers entraineurs, son club, toutes les personnes qui l'aident moralement et financièrement.

Le record du monde du 1500m en ligne de mire

Pas forcément favori de ce 1500m paralympique, celui qui a été élu sportif Bourbonnais de l'année 2019 pourrait créer une belle surprise, dans la nuit du 2 au 3 septembre. C'est en tous cas sa volonté.

Obtenir une première médaille olympique en sport adapté cette année serait déjà pour lui la cerise sur le gâteau japonais.

Une première étape avant de viser plus haut, plus vite.