Jeux Paralympiques : l'Isérois Florian Jouanny encore médaillé

Et de trois pour Florian Jouanny ! Après le bronze en contre-la-montre puis l'or sur la course en ligne, le paracycliste isérois a pris jeudi la deuxième place sur le relais mixte à Tokyo.

Après l'or sur la course en ligne (ici en photo), Florian Jouanny a décroché l'argent sur le relais mixte.

Les premiers Jeux Paralympiques de Florian Jouanny tournent à la razzia ! Le paracycliste natif de Bourg-d'Oisans a décroché jeudi matin l'argent avec ses coéquipiers du relais mixte, épreuve rassemblant plusieurs types de handicaps. Sur le circuit automobile au pied du Mont-Fuji les français finissent derrières les Italiens, mais devant les Etats-Unis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Trois médailles et trois métaux autour du cou

Une troisième médaille en trois courses pour Florian Jouanny, après le bronze en contre-la-montre et l'or sur la course en ligne ! Tétraplégique depuis un accident de ski à 19 ans, l'Isérois réalise des Jeux exceptionnels, dans la lignée d'autres performances hors-normes puisqu'il est par exemple devenu en 2017 le premier tétraplégique à terminer un Ironman.