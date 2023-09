Jeux Paralympiques : la Basque Elur Alberi, 3e des Mondiaux, qualifie son bateau pour Paris 2024

Mission accomplie. Certes, Elur Alberdi et Laurent Cadot, champions du monde en titre, ont cédé leur couronne ce vendredi après-midi à Belgrade, en Serbie. Mais le deux de couple mixte PR3 est parvenu à prendre la 3e place de la finale, derrière l'Australie et les États-Unis. Cette médaille de bronze qualifie leur bateau pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. L'objectif est atteint même si Elur Alberdi n'est pas encore personnellement qualifiée. Mais on ne voit pas qui pourrait lui prendre la place dans ce bateau français qu'elle a hissé au sommet en dépit d'une année chaotique.

Ce début 2024 est en effet à l'image de l'histoire de la rameuse basque : un parcours pavé d'embûches surmonté à force de courage, de travail et de talent. Elur Alberdi, 46 ans, était une jeune championne d'aviron. Elle a pourtant décidé d'interrompre sa carrière à 21 ans. Ce n'est qu'il y a trois saisons, après une pause de plus de 20 ans, qu'elle est remontée dans un bateau. Entre-temps, un accident l'a laissée paralysée d'un poignet.

Une victoire sur le cancer

Il ne lui a pourtant pas fallu longtemps pour décrocher son premier titre mondial en para-aviron l'an passé avec Laurent Cadot. C'est donc avec énormément d'espoir et d'envie que l'équipage s'apprêtait à attaquer la saison 2023, décisive pour la qualification paralympique. Malheureusement, Elur Alberdi découvre en février dernier qu'elle est atteinte d'un cancer. Débutent alors plusieurs longs mois de thérapie pour vaincre la maladie.

Contre toute attente, Elur Alberdi parvient à remonter dans un bateau cet été et à s'aligner aux Championnats du monde. En début de semaine, elle remporte avec son équipier sa série qualificative grâce à un incroyable sprint final. La force de la volonté. C'est aussi elle qui permet à l'équipage, ce vendredi en finale des Mondiaux, de dépasser sur le fil dans les 500 derniers mètres le bateau anglais qui les devançait et de prendre la médaille de bronze. Une incroyable leçon.