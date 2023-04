Jeux paralympiques : la championne Marie-Amélie Le Fur à Agneaux pour parler parasports et inclusion

Ce jeudi 13 avril, les élèves des écoles d'Agneaux se sont initiés au cécifoot, au rugby fauteuil et au volley assis sous l'oeil de la multiple médaillée paralympique et présidente du comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur.