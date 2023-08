Jeux Paralympiques : le Canada s'entraînera dans l'Eure pour Paris 2024

Dans un an jour pour jour, le 28 août 2024, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris. À ce jour, trois équipes féminines canadiennes ont choisi le département de l'Eure comme base arrière pour préparer la compétition. Les équipes de paracanoë et de parakayak prendront leurs quartiers à la base de loisirs de Léry-Poses et profiteront du stade nautique et son bassin de 2100 mètres qui ont accueilli cette année les championnats de France de canoë-kayak en ligne et les les championnats de France de canoë-kayak de sport adapté en 2018.

À quelques kilomètres, Val-de-Reuil accueillera l'équipe de volley assis au complexe Léo Lagrange. Les Canadiennes viendront deux semaines, "une semaine pour un stage de conditionnement et d'acclimatation" avance le maire Marc-Antoine-Jamet et "une deuxième, la semaine la plus importante, juste avant l'ouverture des Jeux Paralympiques, pour être sur place, quitter le décalage horaire et s'entraîner pour être dans les conditions qui seront les conditions de Paris 2024".

"Une offre globale"

Le complexe Léo Lagrange ne faisait pas partie des sites présélectionnés pour accueillir des athlètes pour la préparation des jeux, mais l'équipement, dont la salle de basket a été inaugurée par Tony Parker , a tapé dans l'œil de la fédération paralympique canadienne de volley. "On a dépensé quinze millions d'euros pour refaire la piste d'athlétisme et pour refaire ce complexe dans le cadre de l'ANRU. Le fait qu'il y ait eu un écosystème absolument neuf les a intéressées. la piste d'athlétisme les a intéressées, la piscine les a intéressées, les salles de musculations les ont intéressées, d'autres équipements les ont intéressées. Ce n'était pas simplement un équipement au milieu de la pampa, c'est tout un ensemble de techniques et d'équipements à cent kilomètres de Paris" liste le maire de Val-de-Reuil.

Pour attirer Le Canada dans ses filets, Val-de-Reuil s'est pliée en quatre : "On a dû acheter, et c'est tout à fait normal, du matériel de cryogénie pour la récupération. On a dû trouver du matériel homologué, en termes de chariots de ballons, en termes de filets, en terme de marques" énumère Marc-Antoine Jamet. La commune a aussi dû trouver des spécialistes médicaux à proximité et s'assurer que les transports, locaux ou pour se rendre à Paris. Comme pour les équipes de paracanoë et de parakayak, un traiteur a été trouvé pour l'offre de restauration. Léry-Poses dispose d'une offre d'hébergement accessible aux personnes en situation de handicap, mais la base de loisirs cherche actuellement des financements pour augmenter sa capacité hôtelière. Les volleyeuses logeront à l'hôtel Mercure de Val-de-Reuil.

Une équipe paralympique pourrait "probablement" rejoindre les Canadiennes, celle de l'Arabie Saoudite, "on est en train de le voir avec eux" explique Marc-Antoine Jamet, qui avance encore des touches avec les équipes olympiques du Maroc et du Brésil.