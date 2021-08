Jeux Paralympiques : à Tokyo, le cavalier mayennais Vladimir Vinchon vise le bronze en dressage

Le Mayennais Vladimir Vinchon et son cheval Fidertanz for Rosi seront à Tokyo pour les épreuves de para-dressage.

Vladimir Vinchon a fait de son handicap une force. Amputé de la jambe droite après un accident de la route en 1994, l'ancien jockey a conservé sa passion pour l'équitation. Le Mayennais a choisi la discipline du dressage. A Tokyo, Vladimir Vinchon a qualifié son nouveau cheval, Fidertanz for Rosi. Un hongre de 8 ans déniché en Allemagne. "Nous l'avons acheté il y a deux ans grâce à mes partenaires" explique le cavalier. "C'est un cheval très prometteur car au moment de l'acheter, cette année là, il est 3e des championnats de France dans la catégorie des chevaux de 6 ans. C'est un très bon cheval." Fidertanz for Rosi, robe bai, mesure 1m76 au garrot et pèse plus de 600 kilos. "Un cheval très calme, qui a une très très bonne tête. Il peut être tonique, mais froid dans sa tête. Ce sont des critères que l'on recherche chez des chevaux de dressage."

Le dressage, discipline paralympique est une spécialité exigeante qui demande beaucoup d'entraînement. C'est au Haras de Beaulieu, situé entre Vaiges et Sainte-Suzanne que Vladimir Vinchon s'entraîne six jours sur sept depuis de longues semaines. "C'est beaucoup beaucoup de répétitions car le dressage est une discipline très majestueuse et qui demande beaucoup d'énergie, mais avec le moins d'actions visibles de la part du cavalier."

Vladimir Vinchon s'entraîne au Haras de Beaulieu situé entre Vaiges et Sainte-Suzanne. © Radio France - Gildas Menguy

A 47 ans, le cavalier d'Ahuillé va disputer ses deuxièmes Jeux Paralympiques. 7e à Londres en 2012, Vinchon tentera de monter sur le podium à Tokyo "afin de faire briller les couleurs de la France aux Jeux et emmener la Mayenne avec nous."

Le cavalier mayennais et son cheval sont en quarantaine depuis le 9 août à Saumur. Vladimir Vinchon s'envolera le 16 août pour le Japon, son cheval, le lendemain. 19 heures d'avion pour les chevaux qui partent de Liège en Belgique. La première épreuve de para-dressage est programmée le 26 août. Il y aura ensuite l'épreuve par équipes le 29 août et, si tout se passe bien, la finale le 30 août avec une reprise libre en musique.