Jeux paralympiques : le cycliste Florian Jouanny remporte l'or, la France dépasse son objectif de 35 médailles

Après une nuit de rêve et une 38e médaille ce mercredi, la délégation française aux Jeux paralympiques de Tokyo a dépassé son objectif de 35 médailles. Dernier titre, celui du cycliste Florian Jouanny. Loïc Vergnaud remporte l'argent en handbike. Les pongistes remportent trois médailles de bronze.

Objectif dépassé pour l'équipe de France paralympique. Ce mercredi, les Bleus totalisent 38 médailles aux jeux de Tokyo, alors que la délégation s'était fixée un objectif ambitieux de 35 médailles. Dans la nuit, la France a récolté cinq nouvelles médailles, dont celle en or pour le cycliste Florian Jouanny. Sur les 38 médailles françaises, dans le détail, 7 sont en or, 10 en argent et 21 en bronze.

L'or pour le cycliste Florian Jouanny

Le cycliste Florian Jouanny, au lendemain du bronze en contre-la-montre, a décroché le titre lors de la course en ligne aux commandes de son vélo à mains (Catégorie H2).

Cette médaille d'or est la première pour l'Isérois de 29 ans, qui disputait ses premiers Jeux au Japon. Il s'est rapidement détaché en tête sur le parcours, et a achevé les 53 kilomètres de course à 28,9 km/h. "Il a franchi un cap exceptionnel", loue le manager de l'équipe de France de para cyclisme Laurent Thirionnet. "Il a fait une course exceptionnelle."

"J'ai appris en passant la ligne que c'était la première (médaille d'or, ndlr) pour le handbike français, je n'y croyais pas", a réagi Florian Jouanny.

Tétraplégique à la suite d'un accident de ski il y a dix ans, Florian Jouanny conserve une mobilité partielle de ses bras qui lui permet de concourir en handbike. Il s'agit de la quatrième médaille d'or du para cyclisme français à Tokyo.

L'argent pour le cycliste Loïc Vergnaud

Le cycliste Loïc Vergnaud a été sacré vice-champion paralympique sur l'épreuve de course en ligne de handbike, en catégorie H5. Une course à la fin cruelle, puisque le Français, qui était en tête, s'est fait souffler l'or sur la ligne par le Néerlandais Mitch Valize.

Le bronze pour les pongistes françaises

Les Françaises Anne Barnéoud et Thu Kamsomphou ont décroché la médaille de bronze en para-tennis de table par équipes (classes 6-8) ce mercredi.

Le bronze pour les Français en tennis de table par équipe (classes 4-5)

Florian Merrien, Maxime Thomas et Nicolas Savant-Aira ont décroché la médaille de bronze en para-tennis de table par équipes (classes 4-5) ce mercredi.

Le double français en bronze en tennis de table par équipes (classe 8)

Les Français Thomas Bouvais et Clément Berthier décrochent la médaille de bronze au tournoi par équipes classe 8.