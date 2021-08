Jeux Paralympiques : le Ligérien Loïc Vergnaud décroche l'argent en handbike

C'est l'aboutissement bien sur d'année d'efforts et de sacrifices pour cet athlète de 42 ans, originaire de Saint-Martin-d'Estréaux, dans le Roannais. Loïc Vergnaud avait été victime d'un grave accident du travail en 2004 et a commencé par faire du foot béquille avant de découvrir le handbike en 2010.

"C'est pour ma femme et mes enfants !"

11 ans plus tard il est donc médaillé d'argent aux Jeux Olympiques, avec énormément d'émotions : "c'est un objectif que je m'étais fixé il y a 5 ou 6 ans. J'ai travaillé dur pour cela avec le soutien de ma famille, de mes partenaires, mes entraineurs. Je sais qu'ils sont debout devant leur télé et qu'ils avaient mis le réveil pour me regarder ! C'est motivant et je leur dédie. A tous mes proches et tous ceux qui me soutiennent. Spécialement à ma femme et mes enfants. C'est vraiment pour eux. J'aurais tellement aimé leur sauter dans les bras tout de suite après mais je pense vraiment à eux !"

Une médaille d'argent qui a quasiment un gout de victoire pour Loïc Vergnaud. Ce mercredi il y a la course en ligne avant le relais jeudi. La belle histoire olympique du Roannais Loïc Vergnaud n'est peut-être pas terminée..