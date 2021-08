Jeux Paralympiques : le "mauvais rêve" de Perle Bouge qui s'interroge pour Paris 2024

La battante est abattue. Perle Bouge, l'inusable compétitrice, est en larmes ce dimanche 29 août à l'issue de sa dernière course d'aviron des Jeux Paralympiques. Avec son équipier Christophe Lavigne, elle termine 3e de la finale B du deux de couple mixte (PR2), soit la 9e place au classement final sur 12 bateaux engagés. A 43 ans, la Bretonne de l'Aviron Bayonnais vit sans aucun doute la pire désillusion de sa carrière. "C'est plus qu'une déception, c'est... j'arrive même pas à y croire. J'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve", explique la rameuse à France Bleu. Habituée aux podiums, double médaillée paralympique à Londres (2012) et Rio (2016), elle ne s'est même pas qualifiée pour la finale A à Tokyo. Elle dit ne pas avoir pris de décision pour la suite de sa carrière et les Jeux de Paris 2024.

"C'est la chute libre"

"Pour moi, c'est la chute libre. C'est 10 ans à haut niveau et là c'est... J'ai l'impression de prendre un vélo avec des petites roulettes", sanglote la championne après la course. Perle savait que la médaille serait compliquée à aller chercher après avoir dû reconstitué un équipage avec Christophe Lavigne après l'arrêt de Stéphane Tardieu, son complice des débuts, en 2016. Mais elle n'imaginait pas prendre une telle claque. "On aurait peut-être pas joué la médaille, reconnait-elle, mais normalement on aurait du au moins jouer la finale A." Dur à avaler. D'autant que les différence avec les bateaux devant sont très importantes. "On ne comprend pas ces écarts de temps qu'on avait pas d'habitude."

Les explications sont multiples. Des équipages adverses plus forts. De la fatigue peut-être. Mais aussi un problème logistique et des erreurs de préparation technique : le bateau de Tokyo, parti plusieurs semaines avant les athlètes, n'était pas le même que celui avec lequel Perle Bouge et Christophe Lavigne se sont entraînés pendant les 3 mois de stage avant les Jeux, les réglages étaient différents, "on a eu du mal à trouver nos repères". Des détails qui comptent à ce niveau . "On avait l'impression d'être dans un paquebot ", racontent de concert Perle et Christophe. "C'est une leçon à retenir pour les paralympiades suivantes (...) à ce niveau là, on a pas le droit à l'erreur", ajoute la championne.

La déception est plus qu'immense. C'est 10 ans de podiums nationaux et inter nationaux sans jamais descendre, et puis là tout s'écroule. On a l'impression que toutes ces années n'ont servi à rien

Elle dit avoir fait remonter le problème à la Direction Technique Nationale. Elle reconnait aussi que c'est une multitude de détails, et pas seulement techniques, qui ont pesé. "Je vais mettre vraiment beaucoup, beaucoup de temps à le digérer", annonce-t-elle. De quoi se poser quelques questions sur la suite de sa carrière avec la perspective des Jeux 2024 à Paris. "Ce que je fais après... Sincèrement, pour l'instant, j'ai juste besoin de profiter de ma famille, revenir sur les bords de la Nive (à Bayonne), remonter dans mon bateau, voir le club, les jeunes du club, le staff... et puis on verra après."

Mais 3 ans c'est court. D'autant que Christophe Lavigne, lui, avait déjà décidé d'arrêter après Pékin. Il faut donc une nouvelle fois tout reconstruire. "C'est retrouver un nouvel équipier. Est-ce que je suis prête à cela ? repartir dans un projet ?" s'interroge Perle Bouge. Malgré le soutien des supporters, le réconfort des proches, sa réponse reste en suspens : "sincèrement aujourd'hui je ne sais pas... J'ai des bateaux qu'on a toujours battus qui sont devant nous, donc..." La remise en question va prendre un peu de temps. La perspective de disputer une 4e paralympiade à la maison, en France, pourrait toutefois peser dans la balance.