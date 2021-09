Jeux paralympiques : le nageur granvillais Florent Marais décroche le bronze sur le 100 mètres dos

La 44e médaille française des Jeux paralympiques est manchoise ! Le nageur granvillais Florent Marais a décroché la troisième place de la finale du 100 mètres dos dans la catégorie S10. Il a mis 1'01"30. L'Ukrainien Maksym Krypak est champion paralympique.

Une médaille de bronze qui représente beaucoup pour le Normand, pensionnaire du club d'Antibes. Longtemps habitué aux quatrièmes places, comme ce mardi en finale du 100 mètres papillon, il réussit enfin à décrocher une médaille. "C'est bien pour moi, pour mes coaches. On a fait un travail incroyable. On a pris cher. C'est dur. Ces saisons, c'est un truc de fou. J'en peux plus, je suis fatigué. Ma vie, c'est : nager, dormir, nager. J'avais une malédiction d'être tout le temps quatrième, mais là, c'est bon ça passe !", a réagi le jeune homme de 21 ans.

Je pense que cette médaille, elle va être encadrée chez moi ! Elle va être dans une vitrine, au coffre... Je ne sais pas encore en fait. Et je pense que limite, je vais dormir avec ce soir" - Florent Marais

Le manchois qui souffre d’une agénésie de la jambe droite, une malformation qui le prive du péroné et d’une partie du mollet. Florent Marais a commencé la natation à l'âge de neuf ans, sur le conseil de son médecin. "J'avais été opéré de la jambe, et le chirurgien m'avait conseillé de faire de la natation pour me renforcer", explique le nageur.

Il participe ce vendredi au 200 mètres 4 nages.