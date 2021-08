Jeux Paralympiques : le Nantais et champion d'Europe Ronan Pallier vise le titre au saut en longueur

"On ne va pas aux Jeux pour faire de la figuration", tranche, d'emblée, Ronan Pallier. Le Nantais de 50 ans, employé à la Tan, se sent dans une forme olympique pour sa troisième participation à des Jeux Paralympiques. A Tokyo, il s'élance ce vendredi sur la piste du saut en longueur avec pour ambition de ramener la médaille d'or. Comme aux championnats d'Europe à Berlin, en juin dernier.

Malvoyant profond

Le Nantais, qui fait partie des 138 athlètes Français en lice dans ces Jeux Paralympiques au Japon, concourt pour la troisième fois. Après une première participation à Athènes en 2004, une deuxième à Pékin en 2008, 13 ans ont passé. Et 17 ans après la médaille de bronze ramenée avec l'équipe du 4x100 en Grèce, Ronan Pallier aborde Tokyo dans l'idée d'aller chercher la plus belle des breloques, l'or, sur le saut en longueur, en catégorie non-voyant. "En fait, je suis malvoyant profond. Donc, on va dire que je suis un non-voyant incomplet. Je perçois la lumière. Mais je ne vois pas les gens", précise le sportif, qui se dit "chanceux d'apercevoir encore de la lumière". Pour des questions d'équité, il sera équipé de patchs sur les yeux.

Ce handicap, il le porte depuis la naissance, mais vit véritablement avec depuis ses 30 ans. "C'est un handicap qui évolue dans la vie. Je voyais très bien avant, même si j'avais un petit champ visuel de 140 degrés. Mais du jour au lendemain, à mes 30 ans, je ne voyais plus rien. Mon champ de vision a disparu. Et sur les 180 degrés, il me restait plus que 1% lorsque je me suis levé un matin. Il y avait la lumière, mais c'était sombre, une pénombre comme si vous leviez le matin un petit peu la tête dans thé, comme on dit, et qu'il y a de la brume et qu'il y a beaucoup d'opacité", raconte le sportif. Verdict, une rétinite pigmentaire aux deux yeux, qui ne l'empêchera pourtant pas de continuer le sport de haut niveau.

Objectif : l'or à Tokyo

Accompagné par 9 autres athlètes de Loire-Atlantique et de Vendée, le champion d'Europe en titre arrive au Japon avec des ambitions clairement annoncées : monter sur le podium, et si possible, sur la plus haute marche. "C'est toute une toute une préparation de trois, quatre ans. Je fais partie des meilleurs mondiaux. Il faut avoir des objectifs et l'envie. Se coltiner des places de quatrième, de cinquième ? Le but, ce n'est pas d'être quatrième ou cinquième. Le but c'est de faire des places 1, 2, voire 3."

Arriver pour des Jeux à 50 ans, alors, est-ce un défi particulier ? "Non", répond Ronan Pallier en riant. "En paralympique, les athlètes ne sont pas forcément très jeunes. Il y a de tout. Vous aurez plus d'athlètes en fauteuil qui auront, on va dire 35, 40, et plus, jusqu'à 60 ans, puisqu'il y en a qui font des lancers en fauteuil", relève-t-il, tout en concédant qu'ils ne sont pas nombreux, dans ces âges, à concourir en tant qu'athlète debout. Lui, en tout cas, se sent prêt. "J'ai toujours eu une hygiène de vie qui est plutôt bien et j'ai très peu de blessures. Je suis confiant."

Continuer le sport, avec la maladie qui l'accompagne, c'est une force, selon le Nantais. "Ce n'est pas une tare d'avoir un handicap. Cette rétinite pigmentaire, elle m'accompagne. Elle est faite pour m'aider, aussi. Elle m'a donné beaucoup d'avantages, de rigueur et d'humilité. Parce que moi, j'ai un handicap, mais il y a toujours des handicaps plus lourds que vous."