Jeux paralympiques : le Nazairien Stéphane Houdet décroche une troisième médaille d'or en tennis fauteuil

Et de cinq pour Stéphane Houdet ! Le Nazairien décroche sa cinquième médaille olympique dans une quatrième olympiade après Pékin, Londres et Rio. Et cette cinquième médaille, elle en or. Il a remporté, ce vendredi matin, la finale du double du tournois de tennis fauteuil avec son coéquipier, Nicolas Peifer face à la paire britannique (7-5 / 0-6 / 7-6 (3)) contre laquelle les Bleus s'étaient déjà imposés, il y a cinq ans aux Jeux de Rio.

Un troisième titre paralympiques après 3h30 de combat

Stéphane Houdet, licencié à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée a fait sienne l'une des petites phrases fétiches du footballeur Johan Cruyff : "chaque inconvénient a un avantage". Il perd l'usage de son genou dans un accident de moto, il se met au golf handisport dont il devient le numéro 1 français. Sa jambe raide le gêne vraiment trop, il décide de se faire amputer et il découvre le tennis fauteuil. Son ascension est fulgurante. Il commence en 2005 et, dès 2008, il est médaillé olympique.

Stéphane Houdet joue avec la même raquette que Rafael Nadal et avec un fauteuil unique au monde. Il s'y installe à genou, ce qui lui permet de tourner le buste aussi bien que les joueurs valides, avec donc des coups plus puissants.

Il compte être encore là en 2024 à Paris

Le Nazairien avait mis toutes les chances de son côté pour ces Jeux, en s'entrainant dans une salle qui reproduisait les conditions à 3.000 mètres d'altitude, donc avec moins d'oxygène. Il rêvait d'un doublé en simple et en double pour faire honneur à la France dont il était l'un des porte-drapeaux. Il aura rempli la moitié de son contrat après avoir été éliminé, il y a 48 heures par le numéro un mondial en quart de finale du tournoi individuel. Mais il compte bien prendre sa revanche à Paris en 2024, à 54 ans, histoire d'enrichir encore un peu plus son immense palmarès.