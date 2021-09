Jeux Paralympiques : le Nazairien Stéphane Houdet, porte-drapeau français, sorti en quart de finale

Le numéro un mondial en tennis-fauteuil, Shingo Kunieda, met fin au rêve de médaille paralympique du porte-drapeau de l'Équipe de France, Stéphane Houdet, ce jeudi matin. Le natif de Saint-Nazaire a été éliminé en quart de finale au terme de deux manches très disputées, à Tokyo, 7-6 (9/7), 6-3.

Une seconde chance de médaille pour le licencié de Saint-Hilaire de Riez

"Je me retrouve à mener 5-2 (avec 40-40, ndlr), balles neuves et service à suivre, donc je suis vraiment dans les meilleures conditions pour finir", a regretté Stéphane Houdet après sa défaite. Tout n'est pas pour autant terminé pour le détenteur de quatre médailles paralympiques, dont deux en or. Avec son partenaire de double, Nicolas Peifer, le Nazairien aura la mission de défendre son titre paralympique, ce vendredi matin.

à lire aussi Le champion de tennis en fauteuil Stéphane Houdet quitte la Picardie pour la Vendée

"Il faut aller chercher la médaille d'or, le back-to-back comme disent les Anglais, espère le quinquagénaire qui comptabilise déjà 23 titres du Grand Chelem en simple et en double. Depuis le début de l'année, c'est en ce moment qu'on joue le mieux, donc ce sera une grosse partie." Et une revanche face à la paire britannique Alfie Hewett et Gordon Reid, que les Bleus avaient battu en finale à Rio, il y a cinq ans.