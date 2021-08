Jeux paralympiques : le Roannais Axel Bourlon vise une médaille

Il soulève plus de trois fois son poids. Une formule concrète pour un rapide calcul qui peut donner le tournis quand on l'applique à soi-même. Axel Bourlon, haltérophile du club Handisport roannais dispute les Jeux paralympiques de Tokyo dans la catégorie des moins de 54 kilos.

La discipline, Axel la pratique depuis qu'il a 14 ans. Il souhaite au départ se renforcer le haut du corps pour apprendre à nager de manière plus autonome mais très vite il se prend au jeu. Les premières compétitions auxquelles succèdent les premières victoires jusqu'à cette qualification pour Tokyo. Un chemin qu'il n'a pas accompli seul et qu'il prend comme une récompense pour lui et sa famille : "Ce n'est que du plaisir de voir ses proches et sa famille être fières. C'est aussi une récompense pour eux. J'espère que le résultat sera au rendez-vous et que l'on pourra célébrer cela ensemble".

En para-haltérophilie seul le poids du corps compte

Particularité de l'haltérophilie aux Jeux paralympiques, on ne tient pas compte du handicap. Seul le poids du corps compte. Axel, 54 kilos sur la balance soulève plus de trois fois son poids : "Je soulève des barres entre 160 et 170 kilos. Voir une personne soulever autant par rapport à son poids c'est ça le côté spectaculaire de la discipline".

Le record personnel d'Axel Bourlon en compétition est de 161 kilos. Une barre qu'il avait justement établie au Japon.