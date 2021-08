Jeux paralympiques de Tokyo : le Sarthois Frédéric Cattanéo en lice en tennis-fauteuil

Frédéric Cattanéo dispute à partir du 27 août ses troisièmes jeux paralympiques. Le Sarthois est engagé à Tokyo dans les tournois de tennis fauteuil, en simple et en double.

"Prendre du plaisir"

Médaillé d'argent aux Jeux de Londres en 2012, l'athlète souhaite avant tout "prendre du plaisir" dans cette compétition. Il souhaite bien évidemment aller le plus loin possible mais il sait que la concurrence sera de taille. "J'essaie d'aborder ça le plus sereinement possible."

Selon lui, cela va être très compliqué en simple car "le top 10 c'est du très gros tennis". En double, les chances semblent plus ouvertes. "Selon mes calculs on devrait être tête de série." Mais Frédéric Cattanéo ne veut pas s'avancer, "ça serait antisportif de ma part".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une nouvelle génération de très haut niveau

Face à lui et aux trois autres tennismen français engagés (Stéphane Houdet, Gaëtan Menguy et Nicolas Peifer), une "grosse nouvelle génération". Lui qui avait peur que le tennis fauteuil atteigne ses limites, il est rassuré. "Le niveau augmente, les limites y en a pas". Des joueurs de plus en plus jeunes, et de plus en plus rapides, "il faut réussir à s'adapter". "J'ai 42 ans, j'ai quelques années derrières moi", plaisante-t-il. "Il faut réussir à les comprendre et surtout à les contrer", conclut-il, déterminé.

Une préparation perturbée par la pandémie

Si le report des Jeux à 2021 a donné une année de préparation en plus, celle-ci a malgré tout été perturbé. En simple, l'impact a été moindre, le statut de haut niveau lui permettant d'obtenir une dérogation pour continuer à s'entraîner en salle, pendant les périodes de confinement. "J'ai eu la chance de pouvoir m’entraîner comme je voulais, séance physique à la maison, tennis sur le terrain."

La situation a été plus compliquée en double. "On est quatre à jouer à au niveau, et on est éparpillé dans toute la France." Pas évident de s'entraîner ensemble dans ces conditions. Frédéric Cattanéo s'est donc entraîner avec un valide, "mais c'est pas pareil, le jeu n'est pas le même."

La reprise de la compétition en juin 2021 a permis aux joueurs de se retrouver. "On s'est remis dedans, les premiers tournois, c'étaient des matchs tests." La préparation, avant de s'envoler pour Tokyo a permis, on l'espère, de se mettre dans les meilleures dispositions pour la compétition.