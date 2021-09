Jeux paralympiques : les Français décrochent l'argent en relais handbike sur route

Les cyclistes français Riadh Tarsim, Florian Jouanny et Loïc Vergnaud ont décroché jeudi la médaille d'argent en relais hanbike sur route aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il s'agit de la 43e médaille pour la France.

La belle moisson de médailles pour la France dans la nuit de mercredi à jeudi à Tokyo continue. Les cyclistes Riadh Tarsim, Florian Jouanny et Loïc Vergnaud ont décroché une médaille d'argent en qualité de vice-champions paralympiques en relais handbike sur route. Une belle performance collective réalisée au lendemain de la médaille d'or de Florian Jouanny et de celle en argent de Loïc Vergnaud.

Plus tôt dans la nuit, les cyclistes Alexandre Léauté et Marie Patouillet ont tous deux remporté une médaille de bronze en course en ligne. La délégation tricolore à Tokyo totalise désormais 43 médailles.