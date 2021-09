Jeux paralympiques de Tokyo : les sportifs bretons portés par Alexandre Léauté

A l'heure du bilan c'est un grand succès pour la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo. 54 médailles, deux fois plus qu'à Rio en 2016. Et sur ces 54, huit ont été remportées par des athlètes qui vivent ou qui sont originaires de Bretagne.

Cette "délégation bretonne" a été portée par les cyclistes. Et particulièrement Alexandre Léauté, originaire de Saint-Caradec, dans les Côtes d'Armor. Il revient en Bretagne avec quatre médailles autour du cou. L'or en poursuite, l'argent sur le kilomètre arrêté, le bronze en contre-la-montre et également le bronze pour la course en ligne.

Une doyenne prolifique

Il a été le porte-drapeau de la France pour la cérémonie de clôture. A seulement 20 ans, c'est déjà une valeur sûre pour Paris 2024. L'autre cycliste breton en or de ces Jeux, c'est le morbihannais Dorian Foulon, de la Chapelle-Caro. Il est lui aussi champion paralympique de poursuite.

En badminton, la Rennaise Faustine Noël revient elle aussi médaillée. Elle a remportée l'argent en double mixte avec Lucas Mazur. C'était la première fois que la discipline était représentée aux Jeux Paralympiques. Enfin la doyenne de cette délégation bretonne, la rennaise Thu Kamkasomphou ramène deux médailles de bronze en tennis de table (en simple et en individuel). A 52 ans c'était ses sixième Jeux Paralympiques. Si son corps lui permet, elle l'assure, elle sera aux Jeux de Paris 2024.

Les médailles bretonnes

Or - Alexandre Léauté - Cyclisme, poursuite C2 (Saint-Caradec, 22)

Or - Dorian Foulon - Cyclisme, poursuite C5 (La Chapelle-Caro, 56)

Argent - Alexandre Léauté - Cyclisme, 1.000 mètres contre-la-montre C1-C3 (Saint-Caradec, 22)

Argent - Faustine Noël - Badminton, double mixte (Rennes, 35)

Bronze - Alexandre Léauté - Cyclisme, contre-la-montre C2 (Saint-Caradec, 22)

Bronze - Alexandre Léauté - Cyclisme, course en ligne C1-C3 (Saint-Caradec, 22)

Bronze - Thu Kamkasomphou - Tennis de table, simple C8 (Rennes, 35)

Bronze - Thu Kamkasomphou - Tennis de table, équipe C6-C8 (Rennes, 35)